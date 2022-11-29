BIGBANG正式開通Weverse！前成員「勝利」被列為禁語，韓網友：「那失敗可以嗎」

28日，全球粉絲平台 Weverse 官方 SNS 表示：「為了 BIGBANG 和全世界各位 V.I.P，BIGBANG 官方粉絲社區已經在 Weverse 上開通。」
BIGBANG과 전 세계 V.I.P 여러분을 위한 #BIGBANG 공식 팬 커뮤니티가 위버스에 오픈했습니다!— Weverse (@weverseofficial) November 28, 2022
이제 위버스 커뮤니티에서 BIGBANG에 대한 이야기와 콘텐츠를 전 세계의 V.I.P들과 함께 나눠보세요! #위버스 가기 https://t.co/4ZFIUyFOHa#빅뱅 #Weverse pic.twitter.com/FPzNUcBsgC
Weverse 開通之後，有網友在推特上發文：「要加入 BIGBANG 的 Weverse，聲音很響亮。」截圖中寫著「暱稱中包含不允許的字樣，請用其他暱稱再試一次」。該網友的暱稱使用BIGBANG的前成員勝利。
아개씨발빅뱅위버스가입하는데소리지름씨발ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/E2LAoZaf1v— 애니섹슈얼소녀 (@queenslifeis) November 28, 2022
看到照片的網友們紛紛表示：「即使在世界盃上取得勝利也不能說是勝利了」、「叫失敗可以嗎」、「太可笑了」、「就算是我，設定禁詞的時候也會最先放的那個名字」等等。據悉，Weverse 不能用成員的名字設定暱稱，但由於勝利已經不是成員，可能也是避免各種爭議，才禁止吧！
BIGBANG 在今年4月單曲《春夏秋冬（Still Life）》，雖然沒有說要解散，但告別和悲傷的歌詞也成為話題，T.O.P 與YG娛樂的專屬合約也在2月到期。而 BIGBANG 又開通 Weverse ，之後會有什麼團體活動也令人好奇。（不過...現在成員們都還沒有加入 XD）
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