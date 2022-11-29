BIGBANG正式開通Weverse！前成員「勝利」被列為禁語，韓網友：「那失敗可以嗎」

28日，全球粉絲平台 Weverse 官方 SNS 表示：「為了 BIGBANG 和全世界各位 V.I.P，BIGBANG 官方粉絲社區已經在 Weverse 上開通。」

BIGBANG과 전 세계 V.I.P 여러분을 위한 #BIGBANG 공식 팬 커뮤니티가 위버스에 오픈했습니다!



이제 위버스 커뮤니티에서 BIGBANG에 대한 이야기와 콘텐츠를 전 세계의 V.I.P들과 함께 나눠보세요! #위버스 가기 https://t.co/4ZFIUyFOHa#빅뱅 #Weverse pic.twitter.com/FPzNUcBsgC — Weverse (@weverseofficial) November 28, 2022

Weverse 開通之後，有網友在推特上發文：「要加入 BIGBANG 的 Weverse，聲音很響亮。」截圖中寫著「暱稱中包含不允許的字樣，請用其他暱稱再試一次」。該網友的暱稱使用BIGBANG的前成員勝利。

看到照片的網友們紛紛表示：「即使在世界盃上取得勝利也不能說是勝利了」、「叫失敗可以嗎」、「太可笑了」、「就算是我，設定禁詞的時候也會最先放的那個名字」等等。據悉，Weverse 不能用成員的名字設定暱稱，但由於勝利已經不是成員，可能也是避免各種爭議，才禁止吧！



BIGBANG 在今年4月單曲《春夏秋冬（Still Life）》，雖然沒有說要解散，但告別和悲傷的歌詞也成為話題，T.O.P 與YG娛樂的專屬合約也在2月到期。而 BIGBANG 又開通 Weverse ，之後會有什麼團體活動也令人好奇。（不過...現在成員們都還沒有加入 XD）



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