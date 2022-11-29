《王后傘下》本週迎來大結局！「世子嬪」吳藝珠分享與「大君們」的合照，引來「世子」文相敏留言：「我也是」

《王后傘下》的劇情不斷有驚喜和反轉，「世子」文相敏和「世子嬪」吳藝珠的可愛互動，也讓觀眾看得心花怒放！

tvN週末劇《王后傘下》由金憓秀等主演，描述朝鮮王朝時代王妃林姀怜，在危機面前拋下自己的尊嚴，努力讓王室頭疼的闖禍王子們成爲王儲的極限奮鬥記。作品目前播至第14集，同時刷新自身最高收視率達14.1%，本週日將迎來大結局。

其中，文相敏與吳藝珠在劇中分別飾演「世子」和「世子嬪」，這對CP也帶來不少話題。在尚未入宮前，清荷便對成枏大君「一見鍾情」，並且展現「直進女」的魅力，性格相當討喜。成枏大君之後成為「世子」，清荷也入宮成為「世子嬪」，兩人結為夫妻。儘管一開始有些誤會，但可以看出木訥的世子其實也是很在意世子嬪的，也讓人期待他們的感情能逐漸加溫。（可是，只剩下兩集QQ）

而上週播出的亮點之一，就是為了破除宮中謠言，中殿娘娘為兒子和媳婦所準備的「合房大作戰」！（笑）世子嬪為了更加了解世子，親自拜訪世子的弟弟們、三位大君。吳藝珠於個人Instagram分享合照並留言：「有大君們在，所以很踏實。」



飾演「啓晟大君」的柳善皓回覆：「我們一直站在妳這邊！！！」，文相敏則表示：「我也是，我也是」。這兩位演員的留言，正好和劇中形象不謀而合。一個貼心，一個寡言。

這對CP真的很甜、很可愛，希望他們能有個美好的結局！

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞