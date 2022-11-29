《財閥家的小兒子》第7集將停播！因為全韓上下矚目世界杯葡韓之戰

《財閥家的小兒子》本週五將停播。

根據JTBC電視程式設計表顯示，原定於12月2日播出的《財閥家的小兒子》原定於播出的第7集換成了第6集重播，實際上也就是第7集停播，原因就是當天要轉播卡達世界杯小組賽，韓國隊對陣葡萄牙隊。



《財閥家的小兒子》自開播起就收視率火爆，一週三集的進度令觀眾很滿意。 故事圍繞著男主角被財閥冤枉而枉死，重生到財閥家孫子陳導俊（宋仲基 飾）身上之後引發了一系列故事，陳導俊憑藉前世的記憶和工作能力，果決地買地、投資，幫助財閥成為更大的財閥，實施著自己的復仇計畫，爽劇人設也是觀眾們愛看這部劇的原因之一。



《財閥家的小兒子》第3集收視率就突破了10%，在同檔劇中登頂。 根據官方數據顯示，該劇在TV話題性（電視劇類）排行榜上連續兩周排名第一，憑藉44%的佔有率成為了2018年之後電視劇初段話題性第三高作品，主演宋仲基也連續兩周稱霸演員話題性榜單，勢頭猛勁。



如此火爆的電視劇都要為世界盃讓道，而韓國隊對陣葡萄牙隊也是全韓國國民上下最期待的一場比賽，韓國隊一平一負的戰況之下代表著他們喪失出線主動權，對陣葡萄牙至關重要。 而這場球賽也牽扯了雙方20年的「仇恨」。 2002年日韓世界盃上，葡萄牙被罰下2人，以9人對抗11人，最終未能戰勝韓國隊，這也成了聞名於全球球迷之間「黑哨事件」、「假摔事件」。

加上葡萄牙隊現在的領軍人物C羅在多年前的俱樂部亞洲之行之中，從始至終坐在替補席上，也沒出席賽前簽名會，賽後更是直接離開，一系列舉動在韓國引爆巨大爭議，他被指「蔑視韓國球迷」，另韓國人極為不滿。 新一輪葡韓之戰，勢必引爆全球球迷的關注。

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