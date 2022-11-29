《還魂：光與影》將於下週六接檔《王后傘下》首播！官方再曝新預告，高允貞為何淚眼婆娑？

擁有「落壽」面孔的神祕女人（高允貞）感覺相當柔弱…「天下第一殺手」不復存在了嗎？

描述《還魂》三年後的故事之《還魂：光與影》將於下月（12月）10日首播。李宰旭繼續出演男主角「張煜」，而在第1季以「特別出演」的方式出現的高允貞，則作為女主角出演第2季。在雙人海報裡， 高允貞站在李宰旭身後，李宰旭則握著她放在肩頭的雙手，並轉過頭來親吻她戴著手鐲的手腕，眼神強烈。

在第3版預告影片中，張煜已然黑化。他坦言：「操控冰石的力量，對我來說很困難。」而徐律（黃旼炫 飾）向有著落壽面孔的神祕女人提問：「我們是不是曾經見過？」表情相當哀切。鏡頭一轉，張煜和神祕女人各持一半陰陽玉並十指緊扣，張煜問：「妳是不是看到我體內的冰石？」神祕女人淚眼婆娑，又是因為什麼呢？

綜合目前的海報和預告影片，可以發現劇組大量著墨於陰陽玉、男主角和女主角的雙手，令人印象深刻。



李宰旭所屬社也於近期公開雙人海報的‎幕後花絮照‎，其中有一張照片也是「十指緊扣」，只不過官方最終選擇了李宰旭輕握高允貞左手當作正式宣傳照。編導將如何用10集的篇幅講完《還魂》這個故事呢？一起靜待電視劇播出吧！

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