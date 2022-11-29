《王后伞下》本周迎来大结局！「世子嫔」吴艺珠分享与「大君们」的合照，引来「世子」文相敏留言：「我也是」

《王后伞下》的剧情不断有惊喜和反转，「世子」文相敏和「世子嫔」吴艺珠的可爱互动，也让观众看得心花怒放！

tvN周末剧《王后伞下》由金憓秀等主演，描述朝鲜王朝时代王妃林姀怜，在危机面前抛下自己的尊严，努力让王室头疼的闯祸王子们成爲王储的极限奋斗记。作品目前播至第14集，同时刷新自身最高收视率达14.1%，本周日将迎来大结局。

其中，文相敏与吴艺珠在剧中分别饰演「世子」和「世子嫔」，这对CP也带来不少话题。在尚未入宫前，清荷便对成枏大君「一见钟情」，并且展现「直进女」的魅力，性格相当讨喜。成枏大君之后成为「世子」，清荷也入宫成为「世子嫔」，两人结为夫妻。尽管一开始有些误会，但可以看出木讷的世子其实也是很在意世子嫔的，也让人期待他们的感情能逐渐加温。（可是，只剩下两集QQ）

而上周播出的亮点之一，就是为了破除宫中谣言，中殿娘娘为儿子和媳妇所准备的「合房大作战」！（笑）世子嫔为了更加了解世子，亲自拜访世子的弟弟们、三位大君。吴艺珠於个人Instagram分享合照并留言：「有大君们在，所以很踏实。」



饰演「啓晟大君」的柳善皓回覆：「我们一直站在你这边！！！」，文相敏则表示：「我也是，我也是」。这两位演员的留言，正好和剧中形象不谋而合。一个贴心，一个寡言。

这对CP真的很甜、很可爱，希望他们能有个美好的结局！

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