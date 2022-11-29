《还魂：光与影》将於下周六接档《王后伞下》首播！官方再曝新预告，高允贞为何泪眼婆娑？

拥有「落寿」面孔的神秘女人（高允贞）感觉相当柔弱…「天下第一杀手」不复存在了吗？

描述《还魂》三年后的故事之《还魂：光与影》将於下月（12月）10日首播。李宰旭继续出演男主角「张煜」，而在第1季以「特别出演」的方式出现的高允贞，则作为女主角出演第2季。在双人海报里， 高允贞站在李宰旭身后，李宰旭则握著她放在肩头的双手，并转过头来亲吻她戴著手镯的手腕，眼神强烈。

在第3版预告影片中，张煜已然黑化。他坦言：「操控冰石的力量，对我来说很困难。」而徐律（黄旼炫 饰）向有著落寿面孔的神秘女人提问：「我们是不是曾经见过？」表情相当哀切。镜头一转，张煜和神秘女人各持一半阴阳玉并十指紧扣，张煜问：「你是不是看到我体内的冰石？」神秘女人泪眼婆娑，又是因为什么呢？

综合目前的海报和预告影片，可以发现剧组大量著墨於阴阳玉、男主角和女主角的双手，令人印象深刻。



李宰旭所属社也於近期公开双人海报的‎幕后花絮照‎，其中有一张照片也是「十指紧扣」，只不过官方最终选择了李宰旭轻握高允贞左手当作正式宣传照。编导将如何用10集的篇幅讲完《还魂》这个故事呢？一起静待电视剧播出吧！

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻