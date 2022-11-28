韓媒盛讚今年最強反轉驚悚作！柳俊烈X柳海真《晝盲神探》觀眾滿意度98%台灣將於12月9日上映

《緊急迫降》製作團隊精心打造的年度壓軸驚悚鉅獻《晝盲神探》日前已在韓上映，完全輾壓好萊塢電影《黑豹2：瓦干達萬歲》空降韓國票房冠軍！預售率持續穩占第一，在韓國知名電影網「NAVER MOVIE」觀眾評分高達8.76分，「DAUM 電影」觀眾評分8.5分，CGV電影院觀眾滿意度更高達98%，口碑沸騰中！上映五日以來，截至今日累積觀影人次也已突破80萬人。《晝盲神探》也將於12月9日在臺正式上映！

《晝盲神探》劇情描述京秀（柳俊烈飾）是名盲人，卻擁有精湛的針灸術，御醫李馨益認可他的才能，而讓他入宮。當時，遭清國以人質身分帶走的昭顯世子（金聖哲飾）睽違8年回到朝鮮，開心迎接兒子歸國的仁祖（柳海真飾），卻開始感到不安……某夜，在黑暗中擁有模糊視力的京秀，親眼目睹昭顯世子的死亡，在他打算揭開真相的瞬間，卻發現更大的陰謀和祕密，讓自己的性命受到威脅。兒子死後，仁祖內心的不安讓他性情變得暴躁。而目擊世子之死的京秀，也漸漸發現與事件有關人物的真實面貌……



《晝盲神探》前半段以穩紮穩打的故事情節讓觀眾陷入其中，後半段如暴風般襲來的緊張驚悚氛圍令人冷汗直流！且柳海真、柳俊烈、金聖哲、安恩真等多位演技派演員合體，精湛的演技更令觀眾驚呼連連，許多觀眾紛紛驚嘆：「電影結束後，全場觀眾都忍不住起立鼓掌！」、「柳海真的演技令人毛骨悚然！」、「演員們用精湛的演技吃掉整個大銀幕！」、「好久沒有那麼集中精神看一部電影了，太驚人了！」讓人相當期待上映。被譽為今年最棒的驚悚巨作的《晝盲神探》，也讓許多記者紛紛掛名推薦，紛紛表示本作品是2022年最強驚悚反轉作品，不管是演員的演技或是劇情的反轉，都算是上乘之作。《晝盲神探》將於12月9日在臺正式上映！





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