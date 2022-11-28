霸氣！宣美曬舊照公開支持被本月少女強制除名的Chuu！過半網友支持：這家公司的鬼話不能信

作為歌壇前輩的宣美公開支持被女團本月少女強制除名的Chuu。

日前，宣美通過個人IG Story公開了和Chuu的合影，宣美摟著妹妹，做出要親吻她的姿勢，兩人看上去感情非常好。 這張照片其實是一張舊照，當時宣美和Chuu同時作為某檔節目的嘉賓亮相，一起合影留念。 而宣美之所以重新曬出舊照，是為了支持因「耍大牌爭議」而被迫從本月少女退隊的人氣成員Chuu。



25日，本月少女所屬經紀公司Block Berry Creative發佈聲明，表示將Chuu從本月少女除名，組合將以11人制活動。 經紀公司在聲明中稱：「今年一年，關於本月少女Chuu的各種新聞層出不窮，但是我司和本月少女成員們都擔心團隊的發展、害怕引起粉絲們的擔憂，為了不節外生枝，在沒有表明任何立場的情況下度過了這段時間，這是本月少女成員們對團隊的熱愛和為粉絲們的關懷，比起說出真相，（本月少女）更想盡最大努力通過舞台展現好的面貌 。 但是最近接到Chuu刁難本司工作人員並口出惡言等耍大牌行為的舉報，我司調查後查明事實，公司高層向工作人員致歉，對此本公司決定承擔責任，將Chuu從本月少女除名。 」



聲明一出就在引發熱議，大多數網友和粉絲都站在了CHUU這邊，紛紛留言表示：「這家公司的鬼話不能信」、「是chuu主動退團不是被辭退的，這家公司一直利用她一個人給組合和公司賺錢，還不給她結算太過分了」、「 即使Chuu做錯了，哪有把通告寫得那麼難看的公司... 因為意圖太惡劣了，所以更不能相信，Chuu一定才是受害者」、「把人氣top除名哈哈公司真是X崽子」、「公司給錢了嗎」、「這不就相當於搞臭她的名聲，讓她在娛樂圈找不到工作嗎？ 公司的意圖太明顯了」等。

此前，Chuu在節目《黃金諮詢所》中爆哭，坦露辛苦一年卻零收入，壓力太大導致暴食后又因為擔心身材走樣而催吐，痛苦經歷聽得粉絲揪心不已。

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