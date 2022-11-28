霸气！宣美晒旧照公开支持被本月少女强制除名的Chuu！过半网友支持：这家公司的鬼话不能信

作为歌坛前辈的宣美公开支持被女团本月少女强制除名的Chuu。

日前，宣美通过个人IG Story公开了和Chuu的合影，宣美搂著妹妹，做出要亲吻她的姿势，两人看上去感情非常好。 这张照片其实是一张旧照，当时宣美和Chuu同时作为某档节目的嘉宾亮相，一起合影留念。 而宣美之所以重新晒出旧照，是为了支持因「耍大牌争议」而被迫从本月少女退队的人气成员Chuu。



25日，本月少女所属经纪公司Block Berry Creative发布声明，表示将Chuu从本月少女除名，组合将以11人制活动。 经纪公司在声明中称：「今年一年，关於本月少女Chuu的各种新闻层出不穷，但是我司和本月少女成员们都担心团队的发展、害怕引起粉丝们的担忧，为了不节外生枝，在没有表明任何立场的情况下度过了这段时间，这是本月少女成员们对团队的热爱和为粉丝们的关怀，比起说出真相，（本月少女）更想尽最大努力通过舞台展现好的面貌 。 但是最近接到Chuu刁难本司工作人员并口出恶言等耍大牌行为的举报，我司调查后查明事实，公司高层向工作人员致歉，对此本公司决定承担责任，将Chuu从本月少女除名。 」



声明一出就在引发热议，大多数网友和粉丝都站在了CHUU这边，纷纷留言表示：「这家公司的鬼话不能信」、「是chuu主动退团不是被辞退的，这家公司一直利用她一个人给组合和公司赚钱，还不给她结算太过分了」、「 即使Chuu做错了，哪有把通告写得那么难看的公司... 因为意图太恶劣了，所以更不能相信，Chuu一定才是受害者」、「把人气top除名哈哈公司真是X崽子」、「公司给钱了吗」、「这不就相当於搞臭她的名声，让她在娱乐圈找不到工作吗？ 公司的意图太明显了」等。

此前，Chuu在节目《黄金谘询所》中爆哭，坦露辛苦一年却零收入，压力太大导致暴食后又因为担心身材走样而催吐，痛苦经历听得粉丝揪心不已。

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