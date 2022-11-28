朴珍榮復仇作品《失控正義》中慘被欺壓！《天空之城》宋健僖「怕被粉絲打」，《奇怪的數學家》金東輝只能看眼色求生存

年度動作驚悚強片《失控正義》（韓原名《聖誕頌歌》），台灣即將在12月9日與南韓同步獻映。本片由近期客串韓劇《財閥家的小兒子》第一集關鍵角色、明年1月準備發行專輯並舉辦海內外粉絲見面會，更傳出可能即將入伍的朴珍榮分飾兩角主演。除了珍榮以外，本片更集結主演《奇怪的數學家》在春史電影節及青龍電影節都得到最佳新人獎肯定的金東輝，以及因為演出《天空之城》、《Missing：他們存在過》而讓人印象深刻的宋健僖（又譯宋建熙）共同演出，兩人將以與眾不同的形象再度給觀眾留下深刻印象。

《失控正義》劇情描述聖誕節清晨，一具男孩的屍體在水箱中被發現，受害者是患有智能障礙的少年。儘管有明顯的施暴痕跡，但社工還是讓男孩患有癡呆症的奶奶，在死亡證明書上簽字，最後以溺水事件結案。事件發生後，奶奶因為悲痛而孤獨地死去。受害者的雙胞胎哥哥（朴珍榮飾）也失去了所有親人。他決定把正義掌握在自己手裡，獨自一人尋求真相。他在與弟弟的最後一次通話中，聽到疑似加害者的聲音。他循線進入少年輔育院，並得到曾照顧過弟弟的諮商老師（金永敏飾）協助，在那個無法無天的少年世界裡，展開以暴制暴的復仇…



在電影《奇怪的數學家》當中，詮釋放棄數學的高中生角色，以不亞於資深演員崔岷植的演技，完美詮釋迷惘少年的細膩情感，讓他一舉榮獲第27屆春史電影獎以及第43屆青龍電影獎的「最佳新人男演員獎」肯定。本次他演出新片《失控正義》，將詮釋身在少年輔育院中的「孫煥」一角，是唯一知道在聖誕夜意外身亡的「月祐」祕密的關鍵人物，因為不想成為輔育院中的暴力受害者，於是委屈成為不良老大「文子勛」幫派中的人物。金東輝出色演繹一方面無法保護「月祐」所產生的罪惡感，另方面對他雙胞胎哥哥「日祐」來到輔育院要復仇的矛盾感，將以立體的角色刻劃，為電影更添深度。



金東輝透露他的角色，既要看文子勛的眼色，又要看日祐的眼色，更要看輔導老師的眼色，表達出自己「天天看眼色」的不安狀態。他並透露接演本片的理由：「我故意先不看原著小說，而是先讀劇本。不過原著更加細膩，尺度更大，簡直到了無法直視的地步。在閱讀劇本時，原本想要婉拒接演，但導演給了我充分的信任，讓我覺得應該要報答他，也反過來信任導演的做法來參與演出。」



在《失控正義》詮釋大反派「文子勛」的宋健僖（又譯宋建熙），曾在戲劇《天空之城》當中，飾演受不了常年生活在如煉獄般的升學壓迫下，決定離家出走的少年「朴英才」，也因為該角色而廣為人知。他在本片飾演少年輔育院中的不良幫派老大，因為在聖誕夜前往「月祐」工作的便利商店對他施暴，造成對方巨大的傷害，甚至成為對方意外身亡的嫌疑人物，因此讓朴珍榮一人分飾兩角的哥哥「日祐」，決定前往輔育院對他展開報復。宋健僖以犀利眼神和淒涼氣場，演繹出角色毫不留情、不擇手段且兇惡無比的反派樣貌，讓觀眾的投入感昇華到最高潮。



宋健僖表示：「因為是前作結束後，第一個收到的劇本，所以讀得非常投入。原著小說的尺度更大、更細節，但看到劇本後，也同樣對導演產生很大的信任感。」對於他在片中要欺負朴珍榮所飾演的角色，也讓他在受訪時擔心地對朴珍榮說：「我欺人太甚，會不會因此被你的粉絲打？」不過朴珍榮也反過來笑稱：「宋健僖是我見識過最厲害的反派。」驚悚動作強片《失控正義》，台灣即將在12月9日與南韓同步獻映。



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