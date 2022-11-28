《沒用的謊言》黃旼炫變身超大咖音樂人，與金所炫搭檔共譜神秘戀曲

演員黃旼炫所屬公司PLEDIS娛樂表示，黃旼炫確定將接演新電視劇作品《沒用的謊言》，飾演男主角「金道河」。如同之前所傳出也將與金所炫搭檔演出本作，預計在2023年播出。

將於2023年播出的電視劇《沒用的謊言》，劇情描述因為具有能夠聽出謊言的能力，而無法相信別人的一位女子，以及任何人都不相信他的清白而被認為是殺人嫌疑犯的男子，兩人交織在一起並誓言揭開真相的謎樣懸疑愛情電視劇。之前已傳出金所炫確定接演的消息，而目前也確認了與黃旼炫將在劇中搭配成為CP，黃旼炫將也出韓國最火紅的作曲家兼製作人，不過仍相當神秘的人物「金道河」。



曾經被某人誣陷為殺人嫌疑犯，而低調隱藏過往生活著的「金道河」，某一天遇見了似乎能夠洞悉一切真相的鄰居女子「木率熙」（金所炫飾），兩人墜入了愛河，並且讓金道河想要走出過去的陰霾。



黃旼炫出身團體NU'EST，不過從2020年JTBC《LIVE ON》開始轉戰電視劇演出，也參與音樂劇《Marie Antoinette》的演出，近日更在tvN古裝電視劇《還魂》連續兩季擔任重要角色，透過各種不同的題材累積自己的內功實力，本次與金所炫的搭配也更加令人期待。

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