海報氛圍被力讚！金賢珠&朴喜洵《Trolley：命運交叉點》光海報就瀰漫濃濃CP感

金賢珠與朴喜洵主演的SBS全新電視劇《Trolley：命運交叉點》即將在下月首播，官方目前已開始釋出海報，頗受觀眾讚賞。

《Trolley：命運交叉點》屬懸疑劇，劇情敘述一名隱藏過去而生活的國會議員夫人，她的秘密被公諸於世後的展開故事。除了金賢珠與朴喜洵之外，金武烈與鄭秀彬亦為主演，還有崔明彬、柳賢慶等人演出。

金賢珠飾演書籍修復師、國會議員南中道的妻子「金惠珠」。她對丈夫的心意無庸置疑，不過從未在媒體面前曝光身為國會議員夫人的身分，只求平凡過日子。在一連串事件發生後，她長久以來的秘密浮出水面，繼而面臨了人生危機與劇變。

朴喜洵飾演律師出身的連任國會議員、金惠珠的丈夫「南中道」，懷著創造更好世界的信念，一直以來致力於為弱勢族群發聲。雖然是政治人物，但比起夢想還是更在意與妻子的約定，將妻子金惠珠的生活與自己的政治活動分隔。然而，在金惠珠的秘密被公諸於世後，他的人生也迎來轉折。

「誰都沒有想到會發生的事」，金惠珠的單人海報中，她走在濃霧瀰漫的鐵軌之上，似乎是決定了交叉路口該往何走，卻又不安的回頭望。朦朧的氛圍製造懸疑感，很快抓住觀眾目光，不少網友表示驚艷。



若說單人海報是呈現金惠珠的面臨的狀態或是心境，那麼雙人海報就暗示了她與丈夫南中道之間不尋常的愛情與秘密。

南中道將金惠珠擁在懷裡，一個擁抱看似堅定又像存在著許多不確定性，一句：「告訴我，我不應該……愛你嗎？」耐人尋味。另一張海報輪到金惠珠從後方擁著南中道，兩人的情緒與角色像是互換，「只要你閉上眼睛，就是誰都不知道的祕密」，到底是什麼樣的秘密動搖了兩人，讓兩人的愛情看起來如此迷茫無措？



看見這兩款雙人海報，不少網友都被金賢珠與朴喜洵呈現的「中年濃烈愛情」緊抓住目光，紛紛稱讚海報氛圍「瘋了」、「絕了」，表示非常期待。

《Trolley：命運交叉點》為SBS月火劇，12月19日起每週一二韓國時間10點於SBS播出。

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