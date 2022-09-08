金賢珠、朴喜洵、金武烈與鄭秀彬《Trolley》同台飆戲！預告「事故」發生，平靜的生活產生裂痕

四位剛好近年都演出了N台熱門戲劇呢！賢珠歐膩的獨白太耐人尋味了！

SBS新劇《Trolley》昨（7）日確定了四位主演陣容，除了《地獄公使》金賢珠搭檔《以吾之名》朴喜洵主演之外，還有曾在《少年法庭》對戲的金武烈與鄭秀彬。同時間，釋出了一支特別預告片。



《Trolley》是一部懸疑愛情劇，劇情敘述一名隱藏過去而生活的國會議員夫人，她的秘密被公諸於世後的展開故事。愛人的祕密，還是所有人都夢想的世界？將細膩的描寫在這沒有正確答案的選擇題面前，人們歷經混亂和矛盾過後的劇變。

金賢珠飾演書籍修復師，兼國會議員「南中道」的妻子「金惠珠」。雖然比任何人都深愛丈夫，但她並沒有對外扮演政治人物南中道的妻子，而選擇過著平凡的生活。然而由於意想不到的事件發生，她長時間隱藏的秘密浮出水面，所有事情都遭受動搖。



朴喜洵飾演即將參加第三次選舉的兩屆國會議員，亦為金惠珠的丈夫南中道。他抱持著創造更好的世界之信念進軍國會，致力於為碩族群發聲。只因比誰都還深愛妻子，按照婚前約定讓她的生活遠離自己的政治活動。



金武烈飾演南中道的首席輔佐官「張宇宰」，辦事能力迅速且擁有準確判斷力，和南中道彼此信任，南中道也缺少不了他這位政治夥伴。



鄭秀彬飾演「金秀彬」，因為父母離婚而在兒童之家生活，把自己的生存與安危視為第一位，和完全不同世界的金惠珠、南中道夫婦糾纏在一起掀起波瀾。



特別預告中暗示著金惠珠、南中道夫婦一帆風順的生活將因一個「意外」出現裂痕，以金惠珠的獨白開啟懸疑序幕：「誰都不敢想像會發生，雖然不曾有人想過，但並定會發生的事，我們稱之為『事故』。」

畫面一面穿插著夫婦平靜牽著手前行，一面穿插著各種激動的場景，包括南中道被砸雞蛋甚至被揪著領子，還有金惠珠面對媒體追問、因事情而煩心不已……最後是金惠珠在事故現場的河邊不堪打擊而癱軟。張宇宰與金秀彬也現身，一個在雨中開車，一個從百葉窗縫隙望向窗外，增添了懸疑氛圍。



▼預告片



網友目前對《Trolley》幾乎抱有正面期待，尤其是在此支預告片釋出後。有網友認為「God賢珠」金賢珠與朴喜洵的組合沒有不看的理由，而且預告片金賢珠的獨白極具吸引力。

《Trolley》預計接檔《Cheer Up》於12月首播。

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