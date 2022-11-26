海报氛围被力赞！金贤珠&朴喜洵《Trolley：命运交叉点》光海报就弥漫浓浓CP感

金贤珠与朴喜洵主演的SBS全新电视剧《Trolley：命运交叉点》即将在下月首播，官方目前已开始释出海报，颇受观众赞赏。

《Trolley：命运交叉点》属悬疑剧，剧情叙述一名隐藏过去而生活的国会议员夫人，她的秘密被公诸於世后的展开故事。除了金贤珠与朴喜洵之外，金武烈与郑秀彬亦为主演，还有崔明彬、柳贤庆等人演出。

金贤珠饰演书籍修复师、国会议员南中道的妻子「金惠珠」。她对丈夫的心意无庸置疑，不过从未在媒体面前曝光身为国会议员夫人的身分，只求平凡过日子。在一连串事件发生后，她长久以来的秘密浮出水面，继而面临了人生危机与剧变。

朴喜洵饰演律师出身的连任国会议员、金惠珠的丈夫「南中道」，怀著创造更好世界的信念，一直以来致力於为弱势族群发声。虽然是政治人物，但比起梦想还是更在意与妻子的约定，将妻子金惠珠的生活与自己的政治活动分隔。然而，在金惠珠的秘密被公诸於世后，他的人生也迎来转折。

「谁都没有想到会发生的事」，金惠珠的单人海报中，她走在浓雾弥漫的铁轨之上，似乎是决定了交叉路口该往何走，却又不安的回头望。朦胧的氛围制造悬疑感，很快抓住观众目光，不少网友表示惊艳。



若说单人海报是呈现金惠珠的面临的状态或是心境，那么双人海报就暗示了她与丈夫南中道之间不寻常的爱情与秘密。

南中道将金惠珠拥在怀里，一个拥抱看似坚定又像存在著许多不确定性，一句：「告诉我，我不应该……爱你吗？」耐人寻味。另一张海报轮到金惠珠从后方拥著南中道，两人的情绪与角色像是互换，「只要你闭上眼睛，就是谁都不知道的秘密」，到底是什么样的秘密动摇了两人，让两人的爱情看起来如此迷茫无措？



看见这两款双人海报，不少网友都被金贤珠与朴喜洵呈现的「中年浓烈爱情」紧抓住目光，纷纷称赞海报氛围「疯了」、「绝了」，表示非常期待。

《Trolley：命运交叉点》为SBS月火剧，12月19日起每周一二韩国时间10点於SBS播出。

▼先前释出的前导预告（详情可点此前往）



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