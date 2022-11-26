鄭雨盛又在青龍獎創造名場面！3年前提「那個男人」李政宰，3年後幫領獎當場Call Out

昨（25）日韓國舉行了第43屆青龍電影獎，李政宰以《獵首密令》拿下最佳新人導演獎，由鄭雨盛代替領獎的場面相當令觀眾深刻。

鄭雨盛上台先摸摸鼻子表示不是自己入圍，心臟卻狂跳。他向大家表達感謝，認為能替朋友兼同事的李政宰領獎是很好的回憶，接著便說：「也許你們會想看看當事人，現在打電話給他好嗎？」當場Call Out遠在英國倫敦的拍戲的李政宰。



鄭雨盛先問候對方過得好嗎，李政宰卻回應「聽得很清楚」，顯然根本沒聽清楚，回應也有些慢，惹得底下其他演員頻頻大笑。最搞笑的是，李政宰似乎渾然不知鄭雨盛正替他領獎，直覺以為鄭雨盛領了男主角獎，後知後覺是自己得了新人導演獎，才透過電話向大眾與工作人員表達謝意。



鄭雨盛與李政宰人稱「青潭洞夫婦」，感情好已經不是新聞，而這段放閃(?)的場面馬上在推特上被議論，有人說「國民夫婦就是不一樣」，也有人直言：「是在談戀愛嗎？」亦有人分析兩個人講電話的模式真的很自在，鄭雨盛不管時差不管李政宰是不是在睡覺就打過去，也難怪李政宰語氣會如此傻楞楞的了。

而這不是鄭雨盛第一次因李政宰在青龍獎創造名場面了，2019年第40屆青龍獎絕對也是許多觀眾忘懷不了的。那年鄭雨盛靠著《證人》拿下男主角獎，在感想尾聲突然提到李政宰：「比任何人都想看到我拿到獎盃，在家裡看電視的一個男人、我的朋友李政宰，應該也共享著喜悅。」自然的對「另一半」喊話，讓觀眾看了又好笑又羨慕兩人情誼。



再回顧去年青龍獎，兩個人一同出席頒獎，鄭雨盛開口就說：「有想過要不要兩個人手牽手走出來。」主持人金惠秀馬上起鬨要他們現在牽還來得及，兩人就勾勾手指表示是「剛布」。



青潭洞夫婦從出道前期就是青龍獎得獎常客，得獎之餘也創造各種「曬恩愛」名場面啊！

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