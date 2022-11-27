這是擦油了嗎？「韓劇最強綠葉」朴真珠出席電影發佈會腿上亮到反光，女明星果然都精緻到腳趾XD

女明星們上鏡前都做好了完全的準備，從頭髮絲武裝到腳趾也是經常有的事情。

日前電影《英雄》舉辦了試映會，作為出演陣容之一的朴真珠也有份亮相宣傳。 當天她穿了一件毛茸茸的一字領緊身連衣裙登場，盡顯鎖骨線條和直角肩，優雅又時髦，漫不經心地透露出幾分性感迷人的女人味。



而朴真珠最吸睛是腿部，亮到晃眼的「水光肌」一下子就牢牢鎖住了眾人的目光，原本就白皙的朴真珠塗上粉和高光後就更白了，原來娛樂圈中女明星出席活動全身都要擦粉（高光）的說法是真的！！！



提到朴真珠，追韓劇的人一定都知道她被稱為「最強綠葉」，出道至今已經出演過40多部影視劇作品，《嫉妒的化身》中不耐煩的「吳護士」、《當你沉睡時》的事務官「文香美」、《男朋友》中男主角朴寶劍的宣傳組同事、《那年，我們的夏天》里女主角國延秀（金多美 飾）的閨蜜，在朴真珠的詮釋著下每個角色都立體豐滿，存在感十足。



此外，朴真珠出演的新電影《英雄》講述了獨立運動家安重根從謀劃刺殺伊藤博文到被日本判處死刑、殉國的這一年裡發生的故事，她在片中扮演照顧獨立軍的同志「馬珍珠」。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞