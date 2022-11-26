郑雨盛又在青龙奖创造名场面！3年前提「那个男人」李政宰，3年后帮领奖当场Call Out

昨（25）日韩国举行了第43届青龙电影奖，李政宰以《猎首密令》拿下最佳新人导演奖，由郑雨盛代替领奖的场面相当令观众深刻。
郑雨盛上台先摸摸鼻子表示不是自己入围，心脏却狂跳。他向大家表达感谢，认为能替朋友兼同事的李政宰领奖是很好的回忆，接著便说：「也许你们会想看看当事人，现在打电话给他好吗？」当场Call Out远在英国伦敦的拍戏的李政宰。
郑雨盛先问候对方过得好吗，李政宰却回应「听得很清楚」，显然根本没听清楚，回应也有些慢，惹得底下其他演员频频大笑。最搞笑的是，李政宰似乎浑然不知郑雨盛正替他领奖，直觉以为郑雨盛领了男主角奖，后知后觉是自己得了新人导演奖，才透过电话向大众与工作人员表达谢意。
郑雨盛与李政宰人称「青潭洞夫妇」，感情好已经不是新闻，而这段放闪(?)的场面马上在推特上被议论，有人说「国民夫妇就是不一样」，也有人直言：「是在谈恋爱吗？」亦有人分析两个人讲电话的模式真的很自在，郑雨盛不管时差不管李政宰是不是在睡觉就打过去，也难怪李政宰语气会如此傻楞楞的了。
November 25, 2022
而这不是郑雨盛第一次因李政宰在青龙奖创造名场面了，2019年第40届青龙奖绝对也是许多观众忘怀不了的。那年郑雨盛靠著《证人》拿下男主角奖，在感想尾声突然提到李政宰：「比任何人都想看到我拿到奖杯，在家里看电视的一个男人、我的朋友李政宰，应该也共享著喜悦。」自然的对「另一半」喊话，让观众看了又好笑又羡慕两人情谊。
再回顾去年青龙奖，两个人一同出席颁奖，郑雨盛开口就说：「有想过要不要两个人手牵手走出来。」主持人金惠秀马上起哄要他们现在牵还来得及，两人就勾勾手指表示是「刚布」。
青潭洞夫妇从出道前期就是青龙奖得奖常客，得奖之余也创造各种「晒恩爱」名场面啊！
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