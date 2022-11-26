男團CRAVITY首度抵台盼台裔成員Allen帶路！做足台灣美食功課、意見分歧時 「跟著隊長準沒錯」！

出道2年首度訪台的男團CRAVITY於正式演出前一日先與媒體見面，分享他們興奮期待的心情，年紀很小的他們更現場秀出剛學的中文「姐姐漂亮、我想你了、下次見、我漂亮嗎」等等，更預告明日準備了精采的表演與台灣粉絲們相見。

由於出道時正值疫情期間，CRAVITY實際在現場感受到粉絲們熱情的機會也較少，他們也表示常常在各國巡迴時遇見台灣的粉絲，也他們推薦自己的城市，在出道2年後終於有機會首度來台，讓九位大男孩都難掩興奮，廷謨更說親眼見到傳說中的台北101大樓，讓他覺得相當神奇又幸福。性珉也提到他們相當認真的準備本次來台的演出，也期待成員之一台北出身的Allen為他們介紹自己的家鄉。





CRAVITY成員們分別對著鏡頭散發自己的可愛魅力，更是學了很多令粉絲聽了心花怒放的中文，獻給明日眾多的姐姐粉絲們。對於現場感受粉絲們的應援與尖叫聲，他們也相當期待，更難忘第一次在芝加哥登台的經歷，明日也希望與粉絲們度過愉快的夜晚。不過Allen特別在意的是粉絲們的人身安全，呼籲大家在開心參與活動的同時，還是安全第一。說到此處旁邊的邢準還作勢推了Allen一把，Allen假裝從椅子上摔倒在地，逗得全場哈哈大笑。





問到CRAVITY住在一起有什麼樣的趣事？太煐則說，其實因為發生的趣事真的太多，就算一開始覺得特別，時間久了也就習慣成日常了。而成員們若遇到意見不合的時候，也採用少數服從多數的投票制度，不過他們也透露通常「跟著隊長準沒錯」，隊長世琳總是一個讓大家非常安心的存在。世琳也透露自己很喜歡中文，小時候曾學過，甚至現場還能背出ㄅㄆㄇㄈ來，令在美國長大的Allen都自嘆不如。





不挑食的CRAVITY對於台灣的美食可說是如數家珍，做足了準備念出了一連串想要嘗試的美食，除了小籠包、珍珠奶茶、牛肉麵等等之外，邢準甚至還說出了「雞肉飯」，性珉則是提到「芒果麻糬」。而邢準更是Google了台北景點，說自己想到「瓶蓋工廠」一遊，廷謨還提到了在漫畫中層出現的美麗台北，大家立即猜到是有很多樓梯以及燈籠，古色古香的九份，讓他立刻點頭如搗蒜，相當興奮又期待。







CRAVITY與台灣粉絲們相約明日TICC見！記得來感受這些男孩們的魅力吧！



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