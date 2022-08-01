「愛情」全紀錄！《文明特急》蒐羅清潭洞夫婦放閃名場面，兩人太愛膩在一起讓JaeJae &田慧振聽不下去XD

原來合拍電影是藉口，藉機多見彼此才是真的XD

演藝圈知名死黨「清潭洞夫婦」李政宰與鄭雨盛合演的全新電影《獵首密令》即將上映，他們與演員田慧振（全慧珍）來到《文明特急》作客，主持人JaeJae再度做足了功課，把兩人檯面上放閃的名場面全複習一遍，複習到「太膩」連自己都看不下去XD

李政宰與鄭雨盛23、24年前首次合作電影《沒有太陽》（1999上映，又譯日出城市）結下了深厚友誼至今。就當時的採訪，李政宰可是肯定兩個人的友誼會長久，表示鄭雨盛多情但不濫情，「覺得自己收到了他一點情意」。鄭雨盛在旁馬上證實：「給了情意。」



其他單獨採訪，李政宰大方透露兩人之間的愛稱：「我會叫他『親愛的』，像愛人一樣。」鄭雨盛也說兩人「聊天之後發現互有好感」，「隔空放閃」的作為讓JaeJae忍不住說：「根本就是情書啊！」兩位主角憶當年也笑出來。



最經典的可能是2019年鄭雨盛以《證人》拿下青龍電影獎最佳男主角的時刻了。「應該在家裡看電視的一個男人，我的朋友李政宰……」為了想即時和李政宰分享得獎喜悅，鄭雨盛直接在台上喊話了。



去年10月李政宰開通個人Instagram帳號還事先研究鄭雨盛的ID，以「tojws」為靈感（致鄭雨盛）取作「from_ijilee」（李政宰筆）。「一般情侶用lovestagrm公開戀愛也不會做到這種程度！」JaeJae說。



搞笑的是，眾人聊起李奧納多（Leonardo）找李政宰合照的趣事，鄭雨盛表示自己也在現場，JaeJae聽了激動調侃：「這時候也在一起嗎？受夠了！」驚覺自己是電燈泡的田慧振忍不住開口：「那裡也跟著去了？太過分了！我坐錯位置了！」



JaeJae問兩人「什麼時候才不在一起？」鄭雨盛回答雙方都有戲要拍的時候。田慧振此時又突然意識到了什麼：「那我們是為了讓你們兩人見面才聚在一起的嗎？」原來是察覺《獵首密令》就是讓兩人能連拍戲都能膩在一起的「大藍圖」啊！



JaeJae還找出李政宰23年前就邀鄭雨盛演自己執導的電影，李政宰甚至說過：「想聽鄭雨盛說李政宰是拍得最好的導演。」李政宰解釋：「所有導演應該都有這樣的夢想，和鄭雨盛演員共事時，想被稱讚是最好的導演。我也是和他一起合作，才有了那樣的野心。」到底《獵首密令》是什麼樣的電影呢？觀眾就得進電影院一探究竟了。

▼《文明特急》節目影片



除了《文明特急》放閃之外，清潭洞夫婦還將在本週日（7日）播出的《家師父一體》大現友誼，預告中李政宰又丟情話：「很照顧人，所以就一直這樣交往了。」還看著鄭雨盛複誦了「交往了」幾個字，鄭雨盛和他鬥起嘴來：「說話要小心啊！」



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