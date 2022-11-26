《弱美男英雄》朴志訓居然不會玩IG，曬崔顯旭同框照裁掉腦門XD！

兄弟，我真不是故意的！
朴志訓和崔顯旭攜手主演的《弱美男英雄Class 1》正式開播，該劇改編自同名網路漫畫，講述了前1%模範生延時恩和秀浩、范錫一起對抗無數暴力的過程，是一部弱小少年強而有力的動作成長劇，三位男主角可圈可點的演技獲得了好評，最近也成為了娛樂焦點，一舉一動都備受關注。
最近朴志訓更新了IG，公開了和崔顯旭的合影，被網友們發現與崔顯旭IG上曬得照片有一些不同。 先來看看崔顯旭PO的照片，黑白照中受傷的兩人向對方靠近，微微抬起下巴，有一種「怎樣，還要繼續單挑」的氣勢。
再來看看朴志訓公開的照片，是同一張照片沒錯了，只是崔顯旭的腦袋被截掉了一小半，崔顯旭就在朴志訓IG下方喊話：我的腦袋被裁掉了，哥，幫幫我！沒想到朴志訓卻回復他：不好意思，我不會弄！哈哈哈哈，原以為會有一出「勾心鬥角」的戲碼，沒想到卻是朴志訓本人玩轉不了IG 。
另一則PO文裡，演員金秀謙留言給朴志訓說：「你先學習一下（如何使用）IG」，朴志訓回復：「那要去哪裡學？ 」語氣十分認真，完全沒在開玩笑，就連網友看了都忍不住評論一句「好可愛」。
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