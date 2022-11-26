本月少女Chuu突然被退团！曾爆料公司拖欠薪水「去年0收入」，官方退团原因惹网友爆气

本月少女所属社昨日发公告宣布将Chuu从团中除名，引网友质疑公司拖欠薪水还反咬一口将Chuu扫地出门，而Chuu似乎早已料到这一天！

经纪公司Block Berry Creative昨日发长文公告宣布即日起将Chuu从团中除名，理由是「刁难工作人员」。 公司称今年以来出现了很多杂音，一直保持沉默是为了避免妨碍团体发展或影响粉丝心情，但最近接到了Chuu口出恶言、刁难工作人员的举报，经调查属实。 公司向工作人员郑重道歉、表示将帮助其进行治疗并回归正常生活，同时决定让Chuu退出本月少女。



Chuu和所属社的矛盾由来已久。 去年9月Chuu出演综艺节目时亲口透露没有收到公司的结算、收入为零，令很多网友惊讶，因为她工作相当活跃，单是电视广告就拍了7个，还固定出演《丛林的法则》《钢铁部队》等综艺节目，理应收入不菲。



去年12月Chuu向法院提告解约并获得部份胜诉，之后就疑似遭公司冷冻：今年5月开始不再为Chuu提供车辆和经纪人，令她消化个人行程时只能自己搭计程车; 两次团体演唱会也都以健康或行程理由将Chuu排除在外，包括本月少女出道以来第一次世界巡演《LOONATHEWORLD》。



因此网友们看到退团公告后纷纷爆气：「说没给钱就反咬一口，果然是流氓公司」。 更指出公告中这段话很有问题：「本月少女成员不只是为个人利益或好处而工作，深知是粉丝们的恩惠让她们走到今天的位置，所以没有做过任何对组合不利的事。」 似乎是指责Chuu唯利是图、威胁其他成员继续沉默，惹网友反驳：「她们是奴隶吗？」、「当偶像又不是做慈善，只是要求应得的！」、「真是史诗级屁话」。



成员贤眞也通过聊天app表达震惊和愤怒「头好痛、心也好痛，真的很生气」，而本月少女成员之间感情一向很好，令粉丝更加心疼。



이달소 멤버 현진의 츄 추방 공지 반응 pic.twitter.com/LwCB7aEH1E — 연예계 아카이브 (@showbizidol__) November 25, 2022

最令人难过的是，Chuu似乎早已知道事情会变成这样，今年自费举办生日会时曾亲口对粉丝透露：「因为一些我无能为力的事，年末时可能会有些报道，也许会让大家感到震惊，但我会一直努力活动，希望大家继续支持我，真的很感谢大家......」随后哽咽。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻