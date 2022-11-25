朴珍榮明年3月中旬入伍？目前在拍新劇、準備個人專輯！所屬社回應：「具體日期未確定」

今日（25日），根據韓媒 스타뉴스 報導：「朴珍榮將於明年3月中旬入伍，履行兵役義務。朴珍榮在入伍前將忙於宣傳主演的電影、拍攝電視劇、準備個人專輯等多個日程。」

隨後，所屬社BH娛樂回應：「朴珍榮準確的入伍日期尚未確定，但將認真履行國防義務。」



以GOT7成員開始活動的朴珍榮，通過《Dream High 2》作爲演員出道後，陸續出演《當男人戀愛時》、《藍色海洋的傳說》、《會讀心術的那小子》、《花樣年華－生如夏花》、《惡魔法官》和《柔美的細胞小將》第一、二季等等鞏固了演員的地位，最近還特別出演《財閥家的小兒子》。



之後將在12月7日上映的電影《聖誕頌歌》（台譯：失控正義），這也是朴珍榮首次擔任商業電影的主演。《聖誕頌歌》是一部動作驚悚片，講述一位雙胞胎弟弟，在聖誕節清晨被發現意外身亡；哥哥為了復仇，獨自進入猶如化外之地的少年輔育院，對疑似殺害弟弟的兇手展開殘忍對決。朴珍榮將一人分飾兩角，展現強烈的演技和動作戲。



另外，朴珍榮目前正在拍攝姜草作家的同名漫畫改編的電視劇《魔女》，講述一個男人愛著一個叫做「魔女」的女人的故事，將與盧正義搭檔。

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