李棟旭又有新劇啦！搭檔《具景伊》金慧峻演叔侄，接拍驚悚懸疑劇《殺人者的購物中心》

據韓媒Starnews獨家報道，李棟旭和金慧峻將合作拍攝新劇《殺人者的購物中心》，計劃明年在OTT平台上線。

《殺人者的購物中心》改編自姜智英的同名長篇小說，女主角失去父母、跟著經營購物中心的叔叔長大，在叔叔突然去世後向顧客們發出訃告，隨之發生一係列故事。 李棟旭和金慧峻將分別飾演叔叔和姪女，這也是兩人第一次合作。



原著小說以網路購物中心的倉庫為背景，第一人稱的姪女在叔叔死後替他守護倉庫，卻不斷有人為了掠奪倉庫裡的奇怪物品而闖進來。 在分不清誰是敵、誰是友的混亂中，姪女逐漸發現了掠奪者們的真正身份，以及這個購物中心的秘密...... 短短幾個小時之內發生了一場驚心動魄的搶奪戰，驚悚緊張氣氛十足。

很多讀者表示閱讀過程既有趣又害怕，還有適度的反轉，一口氣就讀完了。 這本書的作者姜智英也是李光洙和雪炫主演的《殺人者的購物目錄》原著作者，讀者稱書中描寫很適合影像化，讓人十分期待。

李棟旭近日正在拍攝《九尾狐傳1938》，不時通過IG分享現場照片，長髮造型超級有型！此外還宣佈加盟玄彬、朴正民、趙宇鎮、全汝彬等主演的諜戰動作大片《哈爾濱》，並推出出道以來第一本season greeting。



金慧峻是2015年出道的演員，曾在Netflix《屍戰朝鮮》中飾演王妃趙氏、2020年憑MBC《十匙一飯》獲得女子新人獎，去年在《具景伊》裡飾演關鍵角色K。





《殺人者的購物中心》將製作成8集，明年通過全球OTT平台公開。

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