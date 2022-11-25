对足球是真爱！HIGHLIGHT尹斗俊&梁耀燮看世界杯表情超丰富，网笑翻：「仿佛看到昨晚的我」

昨晚的世界杯小组赛韩国队对战乌拉圭球队，全韩国民众都非常关注，HIGHLIGHT尹斗俊和梁耀燮也开了直播和大家一起观赛，反应真的超真实啊XD

这是韩国时隔12年冲击世界杯16强，期间双方都有多次攻至对方球门前，但最终均未成功进球，比赛以0：0平手收场。 比赛开始前，尹斗俊和梁耀燮就在HIGHLIGHT官方SNS上PO出合照预告直播，期待与大家一起欣赏比赛。



通过HIGHLIGHT官方YouTube进行的直播里，两人穿著韩国代表队的红色队服，尹斗俊趁之前的打歌活动间隙做了PPT，向歌迷一一介绍世界杯比赛组织、韩国球员、越位侦测系统等等，相当认真：



观赛过程中十分投入，从祈祷韩国队进球到错失良机惋惜不已，情绪起伏极为真实：



对裁判有异议时更激动到站起来，尹斗俊睁大双眼喊道：「为什么不吹哨！这不是犯规吗！」梁耀燮则摊开双手、面露困惑：「Why？」甚至气到紧握双拳、喝倒彩，画面一度静止XD



长达3小时的直播总共吸引到19万人观看，除了HIGHLIGHT粉丝之外还吸引到EXO、SEVENTEEN、防弹少年团等组合的歌迷，梁耀燮笑称：「这就是K-POP文化！这里就是大家的街头应援，大家的光化门、电影院！」

结束后两人各种表情的截图也在网上引起热议，韩国网友被他们过於真实的反应笑翻：「他们好激动」、「第一张图就是昨天的我啊」、「差点以为他们是解说员」、「耀燮还说球服是斗俊送的kkk」、「超可爱，要被他们笑死啦」、 「第二场比赛也请继续直播！」



之前HIGHLIGHT结束迷你四辑宣传活动时，尹斗俊在IG上留言说「短暂休息后会以世界杯韩国队乌拉圭回归」，原来指的就是这次直播XD不知接下来几场还有没有欧巴陪看球呢？



▽有兴趣的朋友可以在这里看直播回放，跟两位欧巴一起追世界杯：



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