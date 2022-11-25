漫改劇《禁婚令》將在12月9日首播！預告曝光：金永大變身「朝鮮第一美男」朴柱炫搞笑登場！

MBC新劇《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》由朴柱炫、金永大、金宇錫、金珉周主演。

該劇改編自同名人氣網路漫畫，講述朝鮮時代，王因為失去摯愛的世子妃而頒布「禁婚令」，7年來全國百姓不得結婚，因此出現了許多曠男怨女，宮中更頻傳靈異事件。



劇中，朴柱炫飾演「芮素娘」，漢陽小有名氣的姻緣算命師，實為婚姻騙子，聲稱可以附身到已故的世子嬪身上；金永大飾演朝鮮世子「李憲」，7年前世子嬪逝世後頒布禁婚令；金宇錫飾演義禁府都事「李新源」，由於7年來一直捕捉偷偷成婚的人令怨聲載道，因而希望李憲解除禁婚令；金珉周飾演7年前逝世的世子嬪「安子妍」，性格乖巧、善良又賢明。



公開的第二版預告片中，李憲威嚴地登場。接著，李憲拿著刀對著準內侍和尚宮說：「你也覺得我是暴君嗎？」之後，李憲也展現充滿反轉美的樣子。他以多少有些滑稽的姿勢翻牆，搖著酒瓶，不知什麼原因掩飾不住興奮等，展現人性的一面。



素娘以「姐姐回來了」的強烈台詞登場，狡猾地逃出捕卒之間的素娘，狡猾地從捕手之間溜走的素娘，邁著威風凜凜的步伐在周圍漫步。接著她笑著說：「絕對不會被抓到。」但是馬上被關進監獄。



之後，身穿宮女服趴在李憲面前的素娘，還馬上進行附身演技，令周圍人大吃一驚。素娘在霧中飄揚著長髮衝向李憲，還撞了他的頭，並說著：「這真的是大逆不道之罪。」兩人將在宮中展開的故事，更加令人期待正式播出。

另外，由《我身後的陶斯》、《沒有第二次》的朴尚勳導演執導，漫畫原作者千智慧執筆，將在12月9日首播。

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