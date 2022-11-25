贈票：斥資120億韓元打造動作災難鉅獻——《分貝恐襲》香港特別場戲票

KSD現在送出電影《音爆浩劫》香港特別場戲票給大家，如想看到金來沅跟李鍾碩首度合作展開激烈對決...就快來參加啦！

詳情請參考以下：

送出： 《分貝恐襲》香港特別場戲票１０張 (送出給5位，每位可得2張)

特別場時間：12月1日 （星期四）7:40pm

特別場地點：奧海城 the sky（西九龍海庭道18號奧海城2期1樓）

活動日期：即日起至11月29日

公佈日期：11月30日中午

（於此頁面公佈！）

請按以下指示參加活動～

(1) 按此 進入「KSD韓星網 Instagram」 如下圖，按紅圈的追蹤 (手機或PC也可以)



(2) 請按此填寫參加表格 😉

*使用iPhone APP瀏覽本頁者，請長按著＂這裡＂來打開參加表格

＊本活動供：KSD香港用戶參加

＊是次活動的電影券／交換券／獎品／需要得獎者到現場認領及觀賞

故事大綱：

一艘正在深海執行任務的潛艦，遭遇深海事故而沒能全數生還。副艦長姜道英（金來沅飾）即便歷劫歸來卻辭去了軍職，並時常關懷一同生還的同袍們。某日他卻開始接到不明來電，告訴他炸彈設置的地點，並且總是一次設置兩個炸彈，姜道英必須明智地作出選擇。當炸彈同時分別綁在太太與女兒的身上時，他該先救哪一邊？



本次交換券為「電影門票/交換券」使用規範：

* 電影交換券/門票為非賣品

＊放映時間依上映戲院現場公布為準，逾期作廢，不得折合現金

＊本票券或需加蓋本公司鋼印或印章始生效，盜版本券者，依法究辦

＊片商保留修改及更動此券使用方式之權利，如有更動以戲院現場公布為準

特別鳴謝合作方：Megaton Entertainment Ltd

圖片: Megaton Entertainment Ltd提供

注意：

- 韓星網會把得獎者的參加資料交予主辦方/片商，以供核對及送出禮品／門票之用。（非得參加者同意，資料不會用於其他用途）

- 上述禮品為非賣品

- 嚴禁透過網路拍賣等，黃牛等向第三人兜售、轉賣，違者如經查獲將依法究辦

- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格

- KSD韓星網或合作方保留一切對活動細則更改之權利

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