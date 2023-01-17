連續兩部作品都為「哥哥」流淚！車銀優在《音爆浩劫》、《Island》裡分別與李鍾碩、崔泰俊飾演「苦情兄弟檔」

小編會不會是一個人…每次看到車銀優哭就更想欺負他…

車銀優近期於電視劇《Island》裡飾演神父「約翰」，與金南佶、李多熙有不少對手戲。而在第5集、第6集裡，崔泰俊以「特別出演」的方式，與車銀優在劇中飾演失散多年的兄弟。

約翰和哥哥一起從育幼院被一對美國夫婦領養，沒想到對方只是要摘取他們的器官，無用後便無情地被拋棄。後來，約翰被神父收養長大，哥哥則輾轉到了濟州，成為一名船員。時隔多年再次重逢，兄弟倆決定再也不要分開。

無奈，哥哥已變成「情炎鬼」，還被弓歎（盛駿 飾）洗腦：「只有拿到元美湖（李多熙 飾）的器官才能結束痛苦。」是夜，哥哥偷襲美湖，與般（金南佶 飾）展開激烈攻防，得知真相的約翰陷入震驚與痛苦中。眼看妖化的哥哥要殺死美湖，約翰只好忍痛、親手了結哥哥的生命…

這不是車銀優第一次出演「苦情兄弟檔」。在電影《音爆浩劫》裡，他與李鍾碩飾演另外一對兄弟。甚至，這整部電影的劇情展開，可以說是因為「弟弟」車銀優而起！只不過，在該部作品，是車銀優在船艙上流著淚、毅然決然地背對哥哥李鍾碩「離開」，也是導致李鍾碩「黑化」的主因。

另外，車銀優目前正在拍攝漫改劇《犬系戀人》，與朴珪瑛、李玹雨等合作，並在劇中飾演男主角「陳書元」。

▲書元老師噙著眼淚的模樣…即將要透過車銀優來展現了！（很好奇電視劇到底會怎麼改編耶）

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