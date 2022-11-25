赠票：斥资120亿韩元打造动作灾难巨献——《分贝恐袭》香港特别场戏票

KSD现在送出电影《音爆浩劫》香港特别场戏票给大家，如想看到金来沅跟李钟硕首度合作展开激烈对决...就快来参加啦！

详情请参考以下：

送出： 《分贝恐袭》香港特别场戏票１０张 (送出给5位，每位可得2张)

特别场时间：12月1日 （星期四）7:40pm

特别场地点：奥海城 the sky（西九龙海庭道18号奥海城2期1楼）

活动日期：即日起至11月29日

公布日期：11月30日中午

（於此页面公布！）

请按以下指示参加活动～

(1) 按此 进入「KSD韩星网 Instagram」 如下图，按红圈的追踪 (手机或PC也可以)



(2) 请按此填写参加表格 😉

*使用iPhone APP浏览本页者，请长按著＂这里＂来打开参加表格

＊本活动供：KSD香港用户参加

＊是次活动的电影券／交换券／奖品／需要得奖者到现场认领及观赏

故事大纲：

一艘正在深海执行任务的潜舰，遭遇深海事故而没能全数生还。副舰长姜道英（金来沅饰）即便历劫归来却辞去了军职，并时常关怀一同生还的同袍们。某日他却开始接到不明来电，告诉他炸弹设置的地点，并且总是一次设置两个炸弹，姜道英必须明智地作出选择。当炸弹同时分别绑在太太与女儿的身上时，他该先救哪一边？



本次交换券为「电影门票/交换券」使用规范：

* 电影交换券/门票为非卖品

＊放映时间依上映戏院现场公布为准，逾期作废，不得折合现金

＊本票券或需加盖本公司钢印或印章始生效，盗版本券者，依法究办

＊片商保留修改及更动此券使用方式之权利，如有更动以戏院现场公布为准

特别鸣谢合作方：Megaton Entertainment Ltd

图片: Megaton Entertainment Ltd提供

注意：

- 韩星网会把得奖者的参加资料交予主办方/片商，以供核对及送出礼品／门票之用。（非得参加者同意，资料不会用於其他用途）

- 上述礼品为非卖品

- 严禁透过网路拍卖等，黄牛等向第三人兜售、转卖，违者如经查获将依法究办

- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格

- KSD韩星网或合作方保留一切对活动细则更改之权利

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