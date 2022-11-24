《音爆浩劫》金來沅大讚李鍾碩與車銀優謙虛又敬業！李鍾碩精湛腹黑演技驚呆眾人

斥資上百億韓元打造的年度動作災難鉅獻《音爆浩劫》(港譯:《分貝恐襲》)，在韓上映後口碑不斷，CGV電影院觀眾滿意度高達90%。《音爆浩劫》故事敘述市中心被設置了對噪音有反應的特殊炸彈，被視為恐攻目標的前海軍副艦長（金來沅飾）為阻止這場災難，設法找出幕後的真凶（李鍾碩飾）！而本作中最重要的場面之一發生在正在舉行韓日足球大戰的亞運會主競技場，可藉此看到韓國人對於足球的狂熱程度。

出道12年的李鍾碩，接連以《聽見你的聲音》、《W－兩個世界》、《V.I.P.》、《羅曼史是別冊附錄》、《黑話律師》等作拓展自己的戲路，這次他在《音爆浩劫》中飾演一名海軍出身的神祕炸彈設計者，展現前所未見的樣貌，對於這個角色，他表示：「這和我之前所飾演的角色很不一樣，是個身處谷底、悲傷至極的角色，我不覺得這單純只是個惡角，所以努力設法展現這個人物的立體感。」黃仁鎬導演則透露李鍾碩精彩的演技曾讓劇組人員感到毛骨悚然。片中一段他個人在鏡頭前陳述自己的故事，情緒轉折幅度非常大，應該被選為本片的名場面！也希望上映後大家可以在電影院內好好欣賞李鍾碩這段獨角戲演出。而曾和李鍾碩合作《學校2013》的金宇彬，日前也特地現身《音爆浩劫》的試映會，親自為李鍾碩加油打氣，李鍾碩也在個人IG上傳兩人的合照，他們的好交情也再度引起話題。



出道25年的金來沅，這次在《音爆浩劫》中飾演一名前海軍副艦長，他在電影中挑戰大量危險動作戲，並且為了提升電影的完成度，與導演討論後決定全都由他親自上陣不用替身，金來沅表示自己對此相當滿足。而與金來沅有許多對手戲的鄭尚勳，看到金來沅都不用替身親自上陣，而兩人的同場飛車追逐戲，金來沅也詢問鄭尚勳是否要親自上陣，鄭尚勳不好推辭就硬著頭皮答應了，最後兩人都親自演出十分危險的飛車動作戲。



金來沅也回憶起和李鍾碩首次對戲的場景，金來沅表示：「原本就有聽說李鍾碩對前輩都很體貼，實際上真的是這樣。李鍾碩當時先主動詢問我他的演技如何，想聽聽我的建議，他真的是名很柔軟的演員，很能接受大家給他的意見，這真的是很不容易的一件事。」而對於車銀優，金來沅則說：「車銀優在現場真的表現得很棒，一開始他給人的感覺很活潑，後來在拍攝時，他的態度變得很慎重，眼神整個都變得不一樣了，是個十分努力、充滿活力的演員。」金來沅還透露在拍攝現場時，車銀優因為常面帶微笑，讓大家都很想照顧他，還說：「而且他和鍾碩的對手戲比較多，聽說鍾碩也給了他很多建議，他們原本就很會照顧彼此、都充滿活力，所以也順利完成了很困難的場面，而且李鍾碩和車銀優的外表都真的無可挑剔呢，哈哈！」年度動作災難鉅獻《音爆浩劫》(港譯:《分貝恐襲》)11月25日在臺上映，12月1日在港上映！



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