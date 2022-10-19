顏值CP！人氣漫改劇《夏日大罷工》劇本圍讀現場照曝光，雪炫&任時完好養眼，11月開播

新韓劇《夏日大罷工》公開了劇本圍讀現場照。

將於11月首播的TV Original新劇《夏日大罷工》改編自人氣網漫《什麼都不想做》，由雪炫和任時完攜手主演，《咖啡王子一號店》和《乳酪陷阱》導演李允正掌鏡，講述了28歲就宣佈人生罷工、放棄工作的女子，與數學神童、圖書管理員之間的治癒羅曼史。 劇中的兩位主角都有各自逃避現實的苦衷，是一部反應社會現實、能夠引發現代大眾共鳴的作品。



早在4月劇組進行了劇本圍讀會，主要演員悉數亮相，直到10月才放出現場照片，吸引了所有人的目光。 雪炫扮演需要自我充電、在人生道路上打算躺平的「李夏天」，將展現從邋遢疲憊狀態到與社區居民和睦相處的親切面貌，全方位釋放迷人魅力。



任時完在新劇中飾演圖書館管理員「安大範」，20年前是個曾與首爾大學生展開數學對決的神童，在經歷了可怕的不幸之後，他仍舊考進首爾大學，生活卻也因此產生了變化，目前在小鎮安谷的圖書館中擔任合約制的圖書管理員。 長相周正的任時完一看就很有學霸氣質，讓人十分期待他在劇中的全新形象。



圍讀會上同框出鏡的雪炫和任時完配合默契，台詞一句接一句，全情投入到各自的角色中。 雪炫對於自己的新角色表示：「很投入夏天這個角色，應該會引起觀眾們的共鳴。 」任時完也稱：「這將是一部緩解想要逃離都市生活慾望的作品，很治癒。 」

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