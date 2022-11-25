[分集劇情]《謝幕：樹立而死》該來的躲不掉！姜河那危機又出現〜假孫子演到充滿罪惡感（EP7）

[有雷]《謝幕：樹立而死》假孫子姜河那與好友鄭知蘇逐漸融入了樂園家族，即使危機四伏卻關關難過關關過，雖然又再度化解了宴會上被人認出的危機，但兩人內心卻也感到相當程度的罪惡感，這樣欺騙奶奶是對的嗎？奶奶修改遺囑將使河智苑與哥哥爭奪酒店的策略受到衝擊！

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《謝幕：樹立而死》奶奶決定舉辦一場生前告別會，請家人們各自邀請10組以內的好友來參加。劉在憲（姜河那飾）遠遠看見了與世妍（河智苑飾）打招呼的閨密孝真，竟是曾聘請他假扮男友的客戶！而允熙（鄭知蘇飾）則是看見了律師母親也出現在這個場合…在前後夾擊的狀況下，在憲刻意倒地全身顫抖，假裝恐慌症發作而被鄭室長（成東鎰飾）背往醫務室，奶奶也著急地前來探望。



在憲與允熙越來越感受到罪惡感，甚至提出提前終止這個計畫，但鄭室長卻說，會長奶奶很久沒像這樣表現出自己內心的情緒，所以認為這個計畫是值得繼續下去的，於是在憲希望在扮演假孫子的期間，還能夠讓奶奶露出更多笑容。他要求世妍帶奶奶來到海邊，自己則是與允熙搭乘小船從遠方駛來，完成奶奶心目中的夢想畫面，讓奶奶會心一笑。



奶奶決定修改遺囑，當然讓文成也能分到該有的股份。這樣一來，家族其他成員的股份當然也將變少，而世妍以及大哥世俊對於飯店經營權的爭奪又將重新洗牌，兩方都各自拉攏其餘股東，徵求同路人。不過世俊的手段更加激烈，直接將世妍的貼身助理調往濟州島，讓世妍少了能夠討論策略的左右手。這點讓世妍相當生氣，也跟奶奶告狀，不過奶奶仍舊告訴她，外人再親，還是得認清楚自己真正的家人是誰，希望世妍與世俊能夠好好談談。



世妍突發奇想，希望在憲利用自己的才華，能寫一手美麗的字體卡片，來為酒店舉辦新行銷活動，搖身一變成為手寫師的在憲，竟然被來到飯店的孝真一眼認出！雖然躲過了宴會上的那一次卻躲不過這次！在憲又該如何化解呢？



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