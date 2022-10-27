《夏日大罷工》多圖劇照公開！任時完&雪炫上演療愈鄉村之旅：過勞上班族遠離城市出走，遇到淳朴害羞的鄉村青年

任時完和雪炫主演的漫改劇《夏日大罷工》近日接連多張劇照，海岸小鎮、悠閒夏日的療愈氣氛，配上兩位氧氣感十足的演員，真的看一眼就愛上啊~11月即將上線！

《夏日大罷工》改編自網漫《什麼都不想做》，講述宣佈對人生罷工的夏天，與人生本身就是謎團的圖書管理員大範，離開複雜的大城市、在全然陌生的地方一邊休息一邊尋找自我的故事。

雪炫飾演的「李夏天」是一名20多歲的上班族，因職業過勞感覺身心都被掏空。 夏天大學畢業後就進入中小企業上班，為了不落後別人一隻拼盡全力，突然有一天萌生了什麼都不要做的想法，把家庭、工作、物質和慾望都拋諸腦後，背著一個背包隻身來到「安谷村」。 本來打定主意什麼都不做，卻在這裡遇到意外的人和事。



任時完飾演個性單純、容易害羞的「安大範」，雖然現在在小村裡當圖書管理員，其實過去是數學神童、首爾大高材生，不知經歷什麼變故決定住在安谷村。



先前公開的預告海報裡更直白寫道：「今天也是、明天也是，什麼都不想做。」 道出多少人心聲XD



劇中的「安谷村」是一個風景秀麗、富有人情味的村子，為了呈現它的迷人模樣，製作組走訪全國在求禮、谷城、南海多地取景：清新開闊的海岸、開滿櫻花的鄉間小路，大範圖書館院內的巨大古木，夏天下榻的老舊桌球廳門上翹起的貼紙，還有兒童們在復古氣息濃郁的巷子裡跑跳嬉戲，每一個畫面都堪比海報。





預告片也是一派祥和氣息，四位主角在夏日的清風中讀書、蕩鞦韆、聽音樂，就連狗狗也一副愜意模樣。 《夏日大罷工》由《咖啡王子一號店》《奶酪陷阱》導演李允正打造，將在11月通過Genie TV、seezn、ENA頻道公開。



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