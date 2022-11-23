李昇基工作18年「音源收入0元」！D社再公開Hook娛樂權代表爆粗口錄音

李昇基最近向所屬社Hook娛樂發送內容證明，要求透明地公開結算明細。

21日，D社獨家報道李昇基和Hook娛樂的紛爭，提到李昇基他自出道以來所賺的音源收入有96億韓幣，工作18年卻從未收到過一分錢的結算。



今日（23日）D社的報導中，李昇基經紀人進行補充說明：「代表總是洗腦『你是負債歌手』，你的粉絲們不花錢卻要求很多。你不是通過其他（演技、綜藝）賺很多錢了，歌手活動就當是粉絲福利吧。」如果追究結算的部分的話，就會被斥責，從李昇基的立場來看，比起錢他選擇不挨駡。經紀人還公開與權代表的對話，包含要經紀人誘導李昇基用自己的卡結帳餐費、停車費等，而權代表的衣服則是用公司的法人卡結帳，還指使經紀人跑腿等。

在李昇基發布內容證明後，權代表緊急招集理事和經紀人，經紀人為了保護自己也錄下音。公開部分對話中，權代表高喊：「（李昇基）好像是在發送內容證明，我要賭上我的名字殺死他，我要賭上我的剩下的人生來殺死那個 XXX。」雖然公司理事一直勸阻，但權代表依舊說著：「我要把剩下的人生都用在殺了那小子上。」



關於會計，權代表繼續大喊：「XXX（會計組職員）不是因爲不想工作，所以才沒做的嗎，他明明說要公開的。」之後，李昇基的經紀人從位置上站起來，哽咽地說著：「我真的做不下去了，我會出去的，別攔著我，我真的很努力做了，是要溝通所以到這裡，我到底做錯什麼。9年期間我真的很努力，我一直被無視，在大家面前說李昇基完蛋了。」安慰經紀人的理事也跟著哭了。

隨著李昇基出道18年沒有得到音源清算的疑惑浮出水面，粉絲近日也在Hook娛樂進行卡車示威。粉絲俱樂部利用5輛卡車展示「李昇基18年奴隸合約」、「Hook音源結算0韓元」、「AIREN（粉絲名）支持李昇基」、「李昇基不是負歌手」等內容，進行了示威。

트럭 시위 시작한 이승기 팬연합 pic.twitter.com/ncrgvG2VK9 — 짤 주워오는 펭귄 (@jjal_penguin) November 22, 2022

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