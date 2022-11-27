莫名其妙就是像！搞笑藝人模仿《換乘戀愛》鄭賢圭變胖版「賢圭」，氛圍簡直一模一樣XD

《換乘戀愛2》裡的小鮮肉鄭賢圭火到什麼程度？ 連藝人都要模仿他！

《換乘戀愛》已經結束多時，但熱度不減，話題依舊，男嘉賓鄭賢圭不僅俘獲了姐姐成海恩的心，也圈了一大批粉絲，兩人在節目結束後也被數次拍到約會，感情穩定發展中，讓CP粉們很欣慰。



현규 해은 아.. 웃는 거 무슨일…

나 미친다 나 미쳐! pic.twitter.com/ro074FzvFA — 미디어세상좋다 (@mediaworld__) November 22, 2022

日前播出的《SNL KOREA》裡，搞笑藝人金民教就模仿了鄭賢圭，猛一看還真的有那麼一點像（笑！）節目裡金民教化身為「賢教」，戴了與賢圭相似的假髮，畫上濃濃的眉毛，一出場就引發爆笑，明明就是胖版的賢圭嘛。 金民教還模仿了賢圭的語氣說了經典語：「明天見，姐姐」。





看完節目的網友們也爆笑不止，上網留言稱：「瘋了瘋了，確實有點像」、「莫名其妙地像啊」、「哈哈哈哈哈哈，大發」等。

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