这是擦油了吗？「韩剧最强绿叶」朴真珠出席电影发布会腿上亮到反光，女明星果然都精致到脚趾XD

女明星们上镜前都做好了完全的准备，从头发丝武装到脚趾也是经常有的事情。

日前电影《英雄》举办了试映会，作为出演阵容之一的朴真珠也有份亮相宣传。 当天她穿了一件毛茸茸的一字领紧身连衣裙登场，尽显锁骨线条和直角肩，优雅又时髦，漫不经心地透露出几分性感迷人的女人味。



而朴真珠最吸睛是腿部，亮到晃眼的「水光肌」一下子就牢牢锁住了众人的目光，原本就白皙的朴真珠涂上粉和高光后就更白了，原来娱乐圈中女明星出席活动全身都要擦粉（高光）的说法是真的！！！



提到朴真珠，追韩剧的人一定都知道她被称为「最强绿叶」，出道至今已经出演过40多部影视剧作品，《嫉妒的化身》中不耐烦的「吴护士」、《当你沉睡时》的事务官「文香美」、《男朋友》中男主角朴宝剑的宣传组同事、《那年，我们的夏天》里女主角国延秀（金多美 饰）的闺蜜，在朴真珠的诠释著下每个角色都立体丰满，存在感十足。



此外，朴真珠出演的新电影《英雄》讲述了独立运动家安重根从谋划刺杀伊藤博文到被日本判处死刑、殉国的这一年里发生的故事，她在片中扮演照顾独立军的同志「马珍珠」。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻