[含劇透EP2－3]終於懂得劇名為何是《災後調查日誌》！珍島犬金來沅除了破案更懂犯罪心理！嫌犯一一招供

[含劇透] 《災後調查日誌》集集都有高智慧犯案而創下高收視率，集結了消防隊與警察局的智慧，分析出犯罪者思路與現場條件而順利破案。為何沒有用原本的劇名「消防局旁的警察局」而是《災後調查日誌》？原來珍島犬金來沅除了對案件嫌疑者緊咬不放追查到底以外，災後他對嫌犯訊問時的心理戰更是他的專長！

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《災後調查日誌》第二集中看似飲下農藥輕生而喪命的女學生，在「珍島犬」陳浩介（金來沅飾）觀察現場之後認定為他殺，從女學生的手機中循線追查她生前所收到的訊息，進而確認在命案現場還有另一人的存在，並鎖定她的同學之一。在訊問的過程中，嫌犯仗著自己是未滿14歲的觸法少年而毫無悔意，陳浩介刻意讓他覺得自己已破解其手機內容，掌握所有情報，並且案件審理時間冗長，屆時他早已超過觸法少年的年齡，讓嫌犯心生畏懼而和盤托出自己的犯罪行為。



第三集則是更加駭人聽聞，陳浩介總覺得自己低價租來的房子有奇怪的聲響，一問之下原來這裡不是凶宅而是發生過嚴重火災的房子。珍島犬發揮好奇心撬開了地板，果真發現人類血跡陽性反應，之前居住在此的人目前則是失蹤狀態。在細膩觀察所有線索後鎖定了被害人的前女友應該就是兇手。她利用燃燒特性造成一場密室火災，甚至也燒傷了自己，之後更是以殘忍的分屍方法處理屍體。



這位女子終於逃不過良心譴責而自首了，雖然承認了自己殺害前男友，珍島犬卻脫口而出「妳是被他威脅了吧？」讓嫌犯痛哭失聲。原來男友一直以她墮胎的事件來威脅她，甚至不惜假造醫療紀錄讓女子信以為真，女子為了揮別這樣的生活，不惜痛下殺手。陳浩介再度突破嫌犯心防，讓真相公諸於世。《災後調查日誌》除了追查案件真相，更著重在犯罪者的動機與想法，也在劇中傳達更多專業知識。



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