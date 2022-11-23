[含剧透EP2－3]终於懂得剧名为何是《灾后调查日志》！珍岛犬金来沅除了破案更懂犯罪心理！嫌犯一一招供

[含剧透] 《灾后调查日志》集集都有高智慧犯案而创下高收视率，集结了消防队与警察局的智慧，分析出犯罪者思路与现场条件而顺利破案。为何没有用原本的剧名「消防局旁的警察局」而是《灾后调查日志》？原来珍岛犬金来沅除了对案件嫌疑者紧咬不放追查到底以外，灾后他对嫌犯讯问时的心理战更是他的专长！

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《灾后调查日志》第二集中看似饮下农药轻生而丧命的女学生，在「珍岛犬」陈浩介（金来沅饰）观察现场之后认定为他杀，从女学生的手机中循线追查她生前所收到的讯息，进而确认在命案现场还有另一人的存在，并锁定她的同学之一。在讯问的过程中，嫌犯仗著自己是未满14岁的触法少年而毫无悔意，陈浩介刻意让他觉得自己已破解其手机内容，掌握所有情报，并且案件审理时间冗长，届时他早已超过触法少年的年龄，让嫌犯心生畏惧而和盘托出自己的犯罪行为。



第三集则是更加骇人听闻，陈浩介总觉得自己低价租来的房子有奇怪的声响，一问之下原来这里不是凶宅而是发生过严重火灾的房子。珍岛犬发挥好奇心撬开了地板，果真发现人类血迹阳性反应，之前居住在此的人目前则是失踪状态。在细腻观察所有线索后锁定了被害人的前女友应该就是凶手。她利用燃烧特性造成一场密室火灾，甚至也烧伤了自己，之后更是以残忍的分尸方法处理尸体。



这位女子终於逃不过良心谴责而自首了，虽然承认了自己杀害前男友，珍岛犬却脱口而出「你是被他威胁了吧？」让嫌犯痛哭失声。原来男友一直以她堕胎的事件来威胁她，甚至不惜假造医疗纪录让女子信以为真，女子为了挥别这样的生活，不惜痛下杀手。陈浩介再度突破嫌犯心防，让真相公诸於世。《灾后调查日志》除了追查案件真相，更著重在犯罪者的动机与想法，也在剧中传达更多专业知识。



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