韓國觀眾看劇超嚴苛！《財閥家的小兒子》宋仲基被吐槽「磨皮太重，影響入戲」

宋仲基你怎麼這樣？

宋仲基、李星民主演的《財閥家的小兒子》正式開播，作為今年下半年最期待的電視劇之一，該劇確實勢頭兇猛，第3集收視率就突破了10%， 榮登同檔劇榜首，宋仲基飾演的男主角被害之後回到數十年前，以順洋集團孫子的身份重生，尋找殺害自己的兇手的同時還依靠前世的經歷和記憶帶領家族走上頂級財閥之路，爽劇設定牢牢抓住了大眾的視線。



可以說《財閥家的小兒子》自開播起就好評如潮，不過韓國觀眾對影視劇要求嚴苛，眾人從劇中找到了瑕疵，表示「影響觀眾投入」。 這個瑕疵就是宋仲基的皮膚。 前幾集劇情圍繞著陳導俊（宋仲基 飾）憑藉前世的信息成為順洋集團繼承人的故事展開，其中一段時間為陳導俊的大學時期，真實年紀是三十大幾歲的宋仲基要消化二十歲出頭的狀態。 劇組用濾鏡「磨平」 了宋仲基臉上歲月的痕跡，然而因為濾鏡使用過猛，導致宋仲基與其他角色的皮膚狀態形成了明顯的差異，完全看不出宋仲基的皮膚紋理，已經不是縮短年齡差，而是讓觀眾覺得有「異物感」，這種「異物感」在宋仲基和其他演員同框時尤為明顯，因此有觀眾吐槽濾鏡影響大家投入劇情 。



男神也終究抗不過歲月的蹉跎，雖然宋仲基以好皮膚聞名，加上保養得當，要比同齡人看上去小很多，但演起比自己小了近20歲的大學生，多少有些為難，濾鏡磨皮磨掉的不僅是皮膚紋理，更多的是面部微表情，加上宋仲基上一部作品《黑道律師文森佐》 也出現過同樣的批評聲，也難怪觀眾們會不滿了。

不過瑕不掩瑜，《財閥家的小兒子》故事緊湊、進展迅速，宋仲基、李星民等一眾演員演技到位，就連童星金嫝勳的表現也十分亮眼，隨著故事的深入，劇情越來越有趣，吸引了大批觀眾的追看。

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