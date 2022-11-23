這是同一個人！陸續出演《少年法庭》、《弱美男英雄Class 1》的她，將與金東旭、千玗嬉、尹博合作tvN《有利的詐欺》

不說真的不曉得！李妍還曾出演過《D.P：逃兵追緝令》，想起她飾演哪個角色了嗎？

Wavve 原創電視劇《弱美男英雄Class 1》於上週五（18日）一次性公開全8集。該部作品改編自網路漫畫《弱美男英雄》，由朴志訓、崔顯旭、洪慶等主演，描述身材矮小、看似纖弱的美少年「延時恩」，依靠頭腦、工具和心理與校園內外的暴力分子戰鬥，征服叢林世界般的校園故事。由於演員們的默契配合、演技爆發，海內、外話題不斷。觀眾們也紛紛敲碗第2季‎。



在《弱美男英雄Class 1》中飾演離家少女「小英」的李妍，對於劇情推動也起了很大的作用，與三位男主角的互動，令人印象深刻。回顧她的作品履歷，小編才發現，原來自己默默看過她其他的作品了，因為形象大不相同！



李妍在《D.P：逃兵追緝令》中飾演丁海寅於劇中愛玩手遊的妹妹，另一部作品則是《少年法庭》裡其中一位少年犯。



尤其在《少年法庭》裡的尾聲，李妍以大面積刺青、唇環、耳釘等強烈造型亮相，令人難以忽視。

更令小編驚訝的是，李妍於1995年出生，今年（2022年）已經27歲了，但她「超齡演出」初中生、高中生，卻完全無違和感，這就是所謂的「劇拋臉」吧！



在《弱美男英雄Class 1》後，李妍確定加盟tvN新劇‎《有利的詐欺》‎，與金東旭、千玗嬉、尹博等合作。她在劇中飾演千玗嬉的好友，雖然經營漫畫店，本業卻是駭客。李妍也於個人Instagram的限時動態分享劇本照，期待她又一次演技變身～

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