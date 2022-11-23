[無雷推薦]拆不完的炸彈！作不完的選擇！《音爆浩劫》金來沅與李鍾碩原本情同兄弟卻反目成仇〜

[無雷]《音爆浩劫》將於11月25日正式在台上映，韓國口碑沸騰中！片中頻繁的爆破場面都並非後製CG而是真實的爆破，劇情緊湊精彩，主角金來沅不斷被通知下一個炸彈的位置，與炸彈設計者李鍾碩比速度！而兩人的過往原本情同兄弟，最後卻成為對立的兩方。

《音爆浩劫》劇情描述一艘正在深海執行任務的潛艦，遭遇深海事故而沒能全數生還。副艦長姜道英（金來沅飾）即便歷劫歸來卻辭去了軍職，並時常關懷一同生還的同袍們。某日他卻開始接到不明來電，告訴他炸彈設置的地點，並且總是一次設置兩個炸彈，姜道英必須明智地作出選擇。當炸彈同時分別綁在太太與女兒的身上時，他該先救哪一邊？



這位炸彈客的動機其實並不單純，也並非單純想要造成無辜者傷亡，而是想要昔日的同袍姜道英不斷重複「作選擇」，並且是一連串相當不容易的艱難選擇，選擇過後會遭受良心的折磨。在劇情的中段才登場的李鍾碩，原來也曾是潛艦上的一員。但歷劫歸來後他仍然生活在痛苦中，誓言要姜道英也與他受到一樣的痛苦。



因此智商高達170的李鍾碩，設計了以音量來控制引爆時間的炸彈，不斷讓姜道英四處狂奔，只為避免無辜傷亡。最後他的目標當然就是姜道英與他的家人！姜道英作的選擇正確嗎？家人全都能夠倖免於難嗎？



全片只見金來沅穿著全身白色海軍制服狂奔，阻止炸彈引爆的樣子相當帥氣，而片頭一登場就有顏值滿分的車銀優，更是令人賞心悅目。途中也多虧了有熱心記者鄭尚勳，協助金來沅與外界聯繫，為金來沅爭取更多與嫌犯周旋的時間。潛艦上發生的事件背後真相，則由國安部的朴秉恩掌握。李鍾碩與金來沅為了潛艦上的事件而反目，真相令人心碎，觀眾們請記得帶好手帕進戲院。《音爆浩劫》將於11月25日在台正式上映。



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