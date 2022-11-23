这是同一个人！陆续出演《少年法庭》、《弱美男英雄Class 1》的她，将与金东旭、千玗嬉、尹博合作tvN《有利的诈欺》

不说真的不晓得！李妍还曾出演过《D.P：逃兵追缉令》，想起她饰演哪个角色了吗？

Wavve 原创电视剧《弱美男英雄Class 1》於上周五（18日）一次性公开全8集。该部作品改编自网路漫画《弱美男英雄》，由朴志训、崔显旭、洪庆等主演，描述身材矮小、看似纤弱的美少年「延时恩」，依靠头脑、工具和心理与校园内外的暴力分子战斗，征服丛林世界般的校园故事。由於演员们的默契配合、演技爆发，海内、外话题不断。观众们也纷纷敲碗第2季‎。



在《弱美男英雄Class 1》中饰演离家少女「小英」的李妍，对於剧情推动也起了很大的作用，与三位男主角的互动，令人印象深刻。回顾她的作品履历，小编才发现，原来自己默默看过她其他的作品了，因为形象大不相同！



李妍在《D.P：逃兵追缉令》中饰演丁海寅於剧中爱玩手游的妹妹，另一部作品则是《少年法庭》里其中一位少年犯。



尤其在《少年法庭》里的尾声，李妍以大面积刺青、唇环、耳钉等强烈造型亮相，令人难以忽视。

更令小编惊讶的是，李妍於1995年出生，今年（2022年）已经27岁了，但她「超龄演出」初中生、高中生，却完全无违和感，这就是所谓的「剧抛脸」吧！



在《弱美男英雄Class 1》后，李妍确定加盟tvN新剧‎《有利的诈欺》‎，与金东旭、千玗嬉、尹博等合作。她在剧中饰演千玗嬉的好友，虽然经营漫画店，本业却是骇客。李妍也於个人Instagram的限时动态分享剧本照，期待她又一次演技变身～

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