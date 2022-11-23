金佳藍從LE SSERAFIM退隊後仍在上學！被曝近況照，和同學開心合影

從LE SSERAFIM退隊的金佳藍，最近怎麼樣了呢？

LE SSERAFIM作為今年最火的女團之一，從出道前就備受關注，成員金佳藍被爆出校園暴力等各類黑歷史，雖然之後強行出道，但終究抵不過越來越多的批評聲，最後以退隊結束了為期不長的愛豆生涯。



退團後的金佳藍依舊受到了網友們的關注，韓網上經常傳出她從從學校退學或在學校遭到校園暴力的消息，但都未得到證實。 最近幾日，韓網上又出現了關於金佳藍的近況照。照片里金佳藍穿著首爾公演藝術高中的校服和同學們合影，雖然戴著口罩，但從眼睛依舊能看出狀態很不錯，還擺出了剪刀手。 照片公開后也引起了廣大網友的興趣和關注，大家紛紛留言稱：「如果是真的話，也不錯，不幸中的萬幸」、「小小年紀就被網暴，真可憐，加油」、「關於校園暴力你還有很多事情沒有說明白」、「 她已經是普通人了，就不要再公開她的消息了」等。



此外，自從金佳藍退團之後，LE SSERAFIM以5人組繼續活動，她們還將出席年底舉行的日本第73屆NHK紅白歌謠大賽。



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