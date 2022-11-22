NCT DREAM機場全員穿螢光綠運動服現身掀熱議，粉絲：像小學生校外教學！

好可愛XD

藝人出席各種場合時，身上的服飾配件一定是大眾審視的目標，特別是機場穿搭，除了能宣傳贊助的品牌，更是展現藝人衣品的時候，也能為大家帶來不同的穿衣靈感。當同團的偶像現身機場時，也常因不同的穿搭風格引起話題，是大展個人特色的好時機。不過最近NCT DREAM現身機場時，7位成員竟全以同套服裝現身，在論壇引起一陣話題！



NCT DREAM前往日本舉行演唱會《THE DREAM SHOW2 : In A DREAM》。先前受訪時就曾說過，這是第一次成員們一起出國，為此他們做了特別的準備。據說這是Jeno的願望，希望能穿一樣的衣服出國，沒想到成真了！粉絲看到後都樂到不行，紛紛笑說是：「螢光棒在走路」、「好像小學生校外教學」。



nct dream airport concept today pic.twitter.com/hXZAZ0WhZn — 샤！ (@LELECIAGA) November 20, 2022

今年NCT DREAM行程滿滿，除了在日本開唱、更將在明年發行紀念單曲。最近他們的紀錄片《NCT DREAM THE MOVIE:In A DREAM》也上映，粉絲都超期待、相約去戲院支持偶像。



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