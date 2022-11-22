《財閥家的小兒子》「金康勳哥哥」童星車成濟出鏡率超高！《弱美男英雄Class 1》VS《災後調查日誌》觸法少年！

最近有位童星同時出現在許多電視劇當中，令人印象當深刻。他是車成濟，也是一位音樂劇演員，近日在《財閥家的小兒子》《弱美男英雄Class 1》以及《災後調查日誌》都能看到他的演出，接下來他也將出現在《王后傘下》喔！

剛開播的《財閥家的小兒子》，宋仲基原本是順洋集團的忠僕管理師，卻在海外任務取回資金後遭人暗算，原本應命喪黃泉的他，再睜眼後卻化身順洋集團中最小的兒子陳導俊（金康勳飾），他與哥哥亨俊共同坐在車內，而飾演亨俊的童星就是演員車成濟。隨著劇情推演，長大後的亨俊則由演員姜基棟飾演，巧合的是車成濟與姜基棟在另一部戲中也正同框演出。



在金來沅、孫浩俊所主演的《災後調查日誌》第二集中，呈現了校園霸凌題材，車成濟飾演一位不知天高地厚的青少年，仗著自己未滿14歲而為非作歹，即使被警方逮捕訊問，仍然不知悔改，金來沅用心理戰讓他軟化而心生畏懼，此時演員姜基棟也就是金來沅的同事，共同審問著嫌犯車成濟。



而在日前公開的漫改劇《弱美男英雄Class 1》中也可以看到車成濟的演出，同樣飾演一位被黑道利用的觸法少年。車成濟的作品可說是相當多，接下來也將出現在《王后傘下》中，其實他在《戀慕》中也曾飾演朴恩斌同父異母的弟弟齊賢大君，相信大家都對他的臉孔不陌生，期待他日後更多的作品！



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