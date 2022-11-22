《财阀家的小儿子》「金康勋哥哥」童星车成济出镜率超高！《弱美男英雄Class 1》VS《灾后调查日志》触法少年！

最近有位童星同时出现在许多电视剧当中，令人印象当深刻。他是车成济，也是一位音乐剧演员，近日在《财阀家的小儿子》《弱美男英雄Class 1》以及《灾后调查日志》都能看到他的演出，接下来他也将出现在《王后伞下》喔！

刚开播的《财阀家的小儿子》，宋仲基原本是顺洋集团的忠仆管理师，却在海外任务取回资金后遭人暗算，原本应命丧黄泉的他，再睁眼后却化身顺洋集团中最小的儿子陈导俊（金康勋饰），他与哥哥亨俊共同坐在车内，而饰演亨俊的童星就是演员车成济。随著剧情推演，长大后的亨俊则由演员姜基栋饰演，巧合的是车成济与姜基栋在另一部戏中也正同框演出。



在金来沅、孙浩俊所主演的《灾后调查日志》第二集中，呈现了校园霸凌题材，车成济饰演一位不知天高地厚的青少年，仗著自己未满14岁而为非作歹，即使被警方逮捕讯问，仍然不知悔改，金来沅用心理战让他软化而心生畏惧，此时演员姜基栋也就是金来沅的同事，共同审问著嫌犯车成济。



而在日前公开的漫改剧《弱美男英雄Class 1》中也可以看到车成济的演出，同样饰演一位被黑道利用的触法少年。车成济的作品可说是相当多，接下来也将出现在《王后伞下》中，其实他在《恋慕》中也曾饰演朴恩斌同父异母的弟弟齐贤大君，相信大家都对他的脸孔不陌生，期待他日后更多的作品！



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