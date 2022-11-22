光顏值就讓人目不轉睛～《Island》人物海報曝光男的帥女的美，盛駿白髮造型首公開

TVING即將播出的新劇《Island》，11月初釋出首支預告馬上引起觀眾討論，今（22）日再釋出人物海報吸引觀眾目光。

*前情提要：



《Island》是檔奇幻動作劇，改編自尹仁完、梁慶一（曾作《屍戰朝鮮》）的網路漫畫《靈甲鬼修羅》，講述為了抵抗欲毀滅世界的邪惡存在而戰，背負著命運的人們踏上旅程。



「長久以來都在等著你」既是人又是妖怪的妖怪獵人「般」（金南佶 飾），拿著匕首的他眼神銳利沉鬱，使人移不開視線。



「他們為什麼會追上我？」站在命運中心的人「美瑚」（李多熙 飾），是財閥二代兼高中教師，將在不知情的狀況在濟州島遭受妖怪攻擊……



「我會首護的，這是我的選擇」，約漢（車銀優 飾）憑著天生神力成為世上最年輕驅魔司祭，他是行使神之權能的人，在教皇廳的指派下來到濟州島。



「人果然不能相信」，弓歎（盛駿 飾）是被世界拋棄之人，和般一樣是妖怪獵人，但在發生劇變之後和般站上了對立面。此為「弓歎」一角造型首度曝光，還原了原作白髮造型，甚至更加頹廢、散發邪魅氣質。



海報曝光後，被網友稱讚各個都相當帥氣，尤其是「臉蛋天才」車銀優，不過也有網友持反對意見，認為李多熙的照片挑得不好，神情有些模稜兩可。

《Island》12月中旬在韓將由OTT平台TVING播出，計畫透過Amazon Prime Video進軍國際市場。

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