[分集劇情]《王后傘下》金惠秀挑選世子嬪慧眼獨具！世子大婚見到熟悉的她卻憂心忡忡（EP12）

[有雷]《王后傘下》再度刷新最高收視率紀錄！成枏大君終於穿上了藍色的袞龍袍，成為令母親驕傲的世子。而對於世子嬪的挑選，又成了金惠秀與金海淑的一場角力。兵判女兒終於發現自己愛上的是世子，擠破頭都要成為世子嬪！但是大婚的洞房花燭夜，世子卻滿臉愁容開心不起來，為什麼呢？

以下為防雷線



《王后傘下》中殿（金惠秀飾）力求競賽的公平性，也讓成枏大君（文相敏飾）終於突破重圍登基成為新任的世子，面對大妃（金海淑飾）娘娘他也無所畏懼，更是完美通過了儒生與眾臣們的即席問答，而敗下陣來的義聖君也暫時離開宮中。接下來中殿為了強化自己這一方的勢力，於是開始煩惱世子嬪的人選。



中殿鎖定與大妃娘娘完全無關聯的大家閨秀，甚至自己來到街市的布坊，躲在暗處看著每位前來訂製服裝的閨秀們，在遇見不一樣的狀況時會有什麼樣的行動反應。高貴人與太昭容也加入了打聽情報的行列，也從碑女們的口中探聽自己服侍的主人閨女私底下是什麼樣的個性。



街上突然鬧哄哄的，原來是攤販為難著一位棄婦。棄婦拿著值錢的髮飾來變賣，卻因為身分低賤而連攤販都看不起，不願意出等值的金額收購。一位與棄婦素昧平生的女子卻挺身而出，為她爭取應有的對待，此舉讓中殿印象深刻，甚至與其一對一交談，討論起時下的夫妻法律。



這位女子說話條理分明，令中殿相當驚艷，此時她卻說出因為自己已有心儀對象，而對爭取世子嬪的位子沒有興趣。她拿出了隨身攜帶的成枏大君畫像，中殿看了驚訝不已，於是告訴這位女子這就是當今的世子，請她務必爭取成為世子嬪。原來這位女子是兵判的長女，平時比較活潑不受控制而令兵判傷透腦筋。

大妃娘娘為了實現對兵判的承諾，而必須支持他的女兒成為世子嬪，但也擺明了，世子嬪很可能只是利用來廢黜世子的一顆棋子，這點令兵判擔心不已。不過中殿也已事先來拜託兵判夫妻，務必讓長女通過揀擇，並且必須借助大妃的力量。於是中殿演了一場戲，表現上支持另一位閨女，刻意跟大妃唱反調，讓大妃更用力的推薦兵判長女成為世子嬪，最後看似大妃如願挑選了自己喜愛的女子，其實那也是中殿的選擇。



世子聽聞世子嬪的選拔又落入母親與大妃的爭奪，其實早已興趣缺缺完全不想知道人選是誰。手中握有清荷給他的貝殼，也期待再次相遇。在大婚當日他終於見到了世子嬪，是他所熟悉的清荷，但是世子臉上卻一點笑容也沒有。因為他聽聞清荷是大妃所安排的人選，擔心是否又落入了大妃的陷阱，在洞房花燭夜卻憂心忡忡步出了寢宮……

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞