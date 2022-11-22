權相佑從搞笑到動作題材都難不倒！新片《SWITCH》與吳正世、《機智醫生》宇宙、《無價之寶》素怡合作反轉人生！

如果女星有逆齡生長的張娜拉，那麼男星的部分應該就是權相佑了！在熱播中的韓劇《謝幕：樹立而死》中飾演對河智苑窮追不捨的企業負責人，完全沒有老態，帥氣不減當年。近來即將上映的人倫喜劇電影《SWITCH》將再度激發權相佑的搞笑細胞。

2003年風靡觀眾的韓劇《天國的階梯》，權相佑飾演癡情的樂園集團富二代車誠俊，令人感動落淚的浪漫愛情演技想必資深韓劇迷都很熟悉，他也曾主演《比悲傷更悲傷的故事》原版電影。而他在大螢幕的表現近年來也有不少多元戲路的挑戰，包含了《神之一手：鬼手篇》的動作型劇情，《妙探事務所》的搞笑搜查劇情，《大畫特務》的喜劇娛樂動作作品等，都深受觀眾們的喜愛。



最近他更將與《雖然是精神病但沒關係》的吳正世、《無價之保》童星朴素怡、《機智醫生生活》的「羽朱」童星金俊、以及《愛上恢單女》李珉廷共同合作新電影《SWITCH》。劇情描述原本享受華麗單身生活，並且目中無人的頂級明星權相佑，一夜之間竟與被育兒和生計所困擾的經紀人吳正世交換了人生！一切都亂了套，該怎麼收拾呢？



權相佑表示自己原本就希望拍攝出同時帶給觀眾們歡笑又感動的作品，而他認為電影《SWITCH》就是符合這類型的作品，一部電影帶給大家雙重感受，他對此相當有自信。他從頂級明星跌落至生活拮据的經紀人，將展現出反差人生，權相佑的搞笑與真誠演技也將更上一層樓，導演更是大讚他是不可替代的演員。



電影《SWITCH》描述一位票房千萬的演員，試鏡第0順位（鐵定錄取），也是大家公認的緋聞發電機，即將在聖誕節迎來人生的最大轉折。由權相佑、吳正世、李珉廷、朴素怡、金俊等共同演出，預計2023年1月上映。

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