[分集剧情]《王后伞下》金惠秀挑选世子嫔慧眼独具！世子大婚见到熟悉的她却忧心忡忡（EP12）

[有雷]《王后伞下》再度刷新最高收视率纪录！成枏大君终於穿上了蓝色的衮龙袍，成为令母亲骄傲的世子。而对於世子嫔的挑选，又成了金惠秀与金海淑的一场角力。兵判女儿终於发现自己爱上的是世子，挤破头都要成为世子嫔！但是大婚的洞房花烛夜，世子却满脸愁容开心不起来，为什么呢？

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《王后伞下》中殿（金惠秀饰）力求竞赛的公平性，也让成枏大君（文相敏饰）终於突破重围登基成为新任的世子，面对大妃（金海淑饰）娘娘他也无所畏惧，更是完美通过了儒生与众臣们的即席问答，而败下阵来的义圣君也暂时离开宫中。接下来中殿为了强化自己这一方的势力，於是开始烦恼世子嫔的人选。



中殿锁定与大妃娘娘完全无关联的大家闺秀，甚至自己来到街市的布坊，躲在暗处看著每位前来订制服装的闺秀们，在遇见不一样的状况时会有什么样的行动反应。高贵人与太昭容也加入了打听情报的行列，也从碑女们的口中探听自己服侍的主人闺女私底下是什么样的个性。



街上突然闹哄哄的，原来是摊贩为难著一位弃妇。弃妇拿著值钱的发饰来变卖，却因为身分低贱而连摊贩都看不起，不愿意出等值的金额收购。一位与弃妇素昧平生的女子却挺身而出，为她争取应有的对待，此举让中殿印象深刻，甚至与其一对一交谈，讨论起时下的夫妻法律。



这位女子说话条理分明，令中殿相当惊艳，此时她却说出因为自己已有心仪对象，而对争取世子嫔的位子没有兴趣。她拿出了随身携带的成枏大君画像，中殿看了惊讶不已，於是告诉这位女子这就是当今的世子，请她务必争取成为世子嫔。原来这位女子是兵判的长女，平时比较活泼不受控制而令兵判伤透脑筋。

大妃娘娘为了实现对兵判的承诺，而必须支持他的女儿成为世子嫔，但也摆明了，世子嫔很可能只是利用来废黜世子的一颗棋子，这点令兵判担心不已。不过中殿也已事先来拜托兵判夫妻，务必让长女通过拣择，并且必须借助大妃的力量。於是中殿演了一场戏，表现上支持另一位闺女，刻意跟大妃唱反调，让大妃更用力的推荐兵判长女成为世子嫔，最后看似大妃如愿挑选了自己喜爱的女子，其实那也是中殿的选择。



世子听闻世子嫔的选拔又落入母亲与大妃的争夺，其实早已兴趣缺缺完全不想知道人选是谁。手中握有清荷给他的贝壳，也期待再次相遇。在大婚当日他终於见到了世子嫔，是他所熟悉的清荷，但是世子脸上却一点笑容也没有。因为他听闻清荷是大妃所安排的人选，担心是否又落入了大妃的陷阱，在洞房花烛夜却忧心忡忡步出了寝宫……

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