[分集剧情]《王后伞下》世子人选终於确定！金惠秀「大人不一定都是对的」为当年决定向儿认错（EP11）

[有雷]《王后伞下》尔虞我诈的世子选拔赛终於来到尾声，最后阶段三人宝芡君、义圣君以及成枏大君回到宫内由殿下与儒生来选拔。在其他人用尽心机的状况下，中殿金惠秀只力求公平竞争。终於如同大家所期待的，由想法成熟的成枏大君胜出，不过义圣君也不甘示弱必出招阻止其登基。

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《王后伞下》世子竞赛来到宫内，最终三人必须透过殿下（崔元英饰）以及儒生团的即席问答而评分。殿下的心思大家无法左右，但对於儒生团就充满许多变数。中殿（金惠秀饰）则是刻意按兵不动，先观察著大妃娘娘（金海淑饰）究竟会支持太昭容的孩子宝芡君，还是领相一方的义圣君呢？

两方人马都拜见了大妃，而大妃则是告知自己从头到尾都没有改变过选择， 从来没认为宝芡君有机会，只因太昭容出身低贱，就算儿子再怎么优秀也不可能是世子的人选，大妃坦言自己只是在利用他鞭策其他王子努力向前冲，因此劝退了宝芡君，把自己的名牌含泪取下，自动退赛。太昭容因此一蹶不振，顿失重心。中殿刻意让她来到寝宫劳动，累到睡了也就没心思难过了，她勉励太昭容，当一个能够以过来人经验分享给孩子的母亲，而不只是一个带路人，必须避免孩子走上危险的道路才是。



领相一方则是由大妃透过兵判收买了许多儒生相关人士，只要支持义圣君，就能保障他们未来的仕途，或是家人将能得到更大利益，儒生间透过秘密纸条流传著这些讯息，影响他们选出日后的世子人选。中殿自然也看在眼里，获得了殿下的允许而亲自进入儒生所在的闱场内。她不慌不忙一一找出了藏在碗内、桌子下等等隐密流传著的纸条，告诉所有儒生这一切她都看在眼里，但为了保全替他们通风报信的下人安危，不愿揭露真相。她当场烧掉了手上所拿到的纸条，表示给所有人一次悔过的机会，必须真正公平的进行这一场竞赛。所有儒生也深知羞愧，即日起断绝与外部的连结，公平进行考试。

最终在问答口试后，儒生们的选择也和殿下相同，是思绪完整的成枏大君胜出。不过在此时，领相却提出了「成枏大君可能并非殿下亲生血脉」而否定了他的资格，甚至提出滴血认亲。领相事先在水里动了手脚，让殿下以及成枏大君的血液无法融合。正当他得意看到这样的结果时，中殿提出了将领相与女儿的血液也滴入同样成分的水中，没想到同样无法融合，领相骑虎难下，再度败阵，不过义圣君并未因此放弃。



中殿说明了为何成枏大君必须在儿时被送出宫外成长，由於她怀孕时正值先王逝世的国丧期间，当时被大妃认为此儿子是「不洁」的孩子，主张将他送走，当时的中殿还年轻，顾全殿下正要继位的未来而未能据理力争，只能顺从。她也为此向成枏大君坦承自己当时的错误，不过贴心的成枏大君岂会怪罪母亲，他看过来偷偷找他并且在角落哭泣的母亲，也知道母亲为何派大哥前来与他相处，於是成枏大君即将坐上世子之位，期待母亲坚强守护所有孩子们。



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